





YERLİ KRİPTO PARA BORSASI SİSTEMLERİNİ KAPATTI

2017 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren Thodex kripto para borsası yaptığı açıklama ile işlemlerini durdurdu. Dün akşam saatlerinden bu yana işlem yapılamayan sitenin bir anda kapatılması tepkilere neden oldu.

Thodex'ten yapılan açıklamaya göre bir kuruluşun şirkete yatırım yapmak istemesi nedeniyle tekliflerin değerlendirilme aşamasına geçildiği belirtildi. Açıklamada, devir işlemleri tamamlanana kadar kripto para alım ve satımına yönelik işlemlerin durdurulduğu, devir sürecine kadar ise kullanıcıların bilgilendirileceği, internette yer alan olumsuz haberlere ise itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.