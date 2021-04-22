"Her şey çocuklar için" sloganıyla çocuklara dair her fikrin "Fikriyat Çocuk" farkıyla ve kendi değerlerimizle harmanlanarak en renkli şekilde sunulacağı bu yeni mecramızda, amaç özellikle çocukların dünyasında güzel bir iz bırakmak.

Çocukların eğlenirken, öğrenirken, oynarken kısacası her ihtiyaç duyduğunda en çok güvendiği ve hayatının bir parçası hâline getirecekleri bir adres olmayı hedefliyoruz.