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    • 22.04.2021 12:42
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    ? 2021 Milli Savunma Üniversitesi başlayacak?

    ? 2021 MSÜ sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler için araştırma yapılmaya başlandı. Peki, ne zaman başlayacak? MSÜ kaç puanla kazanılır? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) puanları merak edilen konuların başında geliyor. Peki, MSÜ kaç puanla kazanılır?

    takvim.com.tr
    MSÜ kaç puanla kazanılır? 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?

    2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ kaç puanla kazanılır? MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? Milli Savunma Üniversitesi'nin 2021 yılı için sonuç duyurusu ÖSYM tarafından yayımlandı. Sonuçların açıklanmasının ardından MSÜ kaç puanla kazanılır sorusunun cevabı merak ediliyor. MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?

    MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    MSÜ sınav sonuçları bugün adayların erişimine açıldı. Puanlarını öğrenen adaylar şimdi ise tercih dönemi araştırmasına girdiler. MSÜ tercih tarihleri henüz belli olmadı.

    MSÜ KAÇ PUANLA KAZANILIR?

    2020 yılı puanları şu şekilde belirlendi:

    MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR

    HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

    KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

    DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

    KARA HARP OKULU Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

        MSÜ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR

        HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

        KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

        DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

        KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420

        MSÜ NEDİR?

        Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

        Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.
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        Haberler Güncel MSÜ kaç puanla kazanılır? 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?