MSÜ kaç puanla kazanılır? 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?

2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ kaç puanla kazanılır? MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? Milli Savunma Üniversitesi'nin 2021 yılı için sonuç duyurusu ÖSYM tarafından yayımlandı. Sonuçların açıklanmasının ardından MSÜ kaç puanla kazanılır sorusunun cevabı merak ediliyor. MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MSÜ sınav sonuçları bugün adayların erişimine açıldı. Puanlarını öğrenen adaylar şimdi ise tercih dönemi araştırmasına girdiler. MSÜ tercih tarihleri henüz belli olmadı.
MSÜ KAÇ PUANLA KAZANILIR?
2020 yılı puanları şu şekilde belirlendi:
MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152
DENİZ HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152
KARA HARP OKULU Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242