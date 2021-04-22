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    • 23.04.2021 02:19
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    Son dakika: 'da Cuma namazı kılınacak mı? o soruya yanıt verdi

    Gelen son dakika haberine göre, Cuma namazının 'a denk gelmesi ve sokağa çıkma yasağının uygulanması ile birlikte herkes '23 Nisan'da Cuma namazı kılınacak mı?' sorusunun cevabını merak ediyordu. da sıkça sorulan sorular kısmanda yanıt verdi. İşte 23 Nisan'da Cuma namazı kılınacak mı? sorusunun cevabı...

    İHA
    23 Nisan'da Cuma namazı kılınacak mı?

    Gelen son dakika haberine göre, Cuma namazının 23 Nisan'a denk gelmesi ve sokağa çıkma yasağının uygulanması ile birlikte herkes '23 Nisan'da Cuma namazı kılınacak mı?' sorusunun cevabını merak ediyordu. İçişleri Bakanlığı da sıkça sorulan sorular kısmanda yanıt verdi.

    Bakanlığın sitesine eklenen "Mali müşavirler 23 Nisan 2021 cuma günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?" sorusuna verilen yanıtta, konuyla ilgili daha önce genel olarak sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olduklarını ancak kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021'e kadar verilmesi gerekliliği nedeniyle, mali müşavirler ile çalışanlarının, 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerine mahsus olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından belirtilmişti.

    23 Nisan 2021 Cuma günü de tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının kararlaştırılması üzerine mali müşavirler ile çalışanlarının bugün de kısıtlamadan muaf tutulmaları gerektiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

        Bu muafiyet hakkının sadece muafiyet nedenine bağlı olarak mali müşavirler ile çalışanlarının ikametlerinden iş yerlerine gidiş ve gelişleri ile sınırlı olduğu, durumu kötüye kullananların gerekli yaptırımlara yer verileceği bildirildi.

        23 NİSAN'DA CUMA NAMAZI KILINACAK MI?


        "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 23 Nisan 2021 cuma günü vatandaşlarımız cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?" sorusunun yanıtında ise şu ifadelere yer verildi:

            Bakanlığımızca daha önce getirilen açıklamalarda; tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının Cuma günlerine denk gelmesi halinde vatandaşların araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye cuma namazı için gidip gelebilecekleri belirtilmiştir. Bu çerçevede 22 Nisan Perşembe 19.00'da başlayıp, 26 Nisan Pazartesi 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021'de vatandaşların araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye cuma namazı için gidebilecekler."
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