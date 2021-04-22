İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve CHP grubu mart 2020'de Halk Ekmek üzerinden başlattığı tartışmaya bir yenisini ekledi. İBB yönetimin 'Yeni Halk Ekmek büfeleri açmak istiyoruz ancak CHP ve MHP grubu izin vermiyor' iddiasında bulunmuştu. İBB'nin bu iddiasına İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "Meclise yeni büfelerin açılmasıyla ilgili gelen bir talep yoktur. Sadece mevcut büfelerin sürelerinin uzatılması ve meclisin yetkisini Halk Ekmek A.Ş'ye devredilmesi istendi. Meclis olarak mevcut büfelerin işletme sürelerine onay verdik. Meclisin yetki devrine ise meclisi fesih anlamına geldiği için onay vermedik" demişti.

3 GRUP ŞARTI GETİRİLDİ

Devam eden tartışmalar sonrasında İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Ocak 2021 yılında yaptığı açıklamada, "Mart ayında bize 117 tane büfenin sürelerinin uzatılması teklifi geldi. Bizde kabul ettik. Aynı maddenin içine meclisin bu konudaki yetkilerini Halk Ekmek'e devretmemiz istendi. Biz de seçilmiş irade olarak buna onay vermedik. Süreç böyle ilerlerken İBB yönetiminden yeni Halk Ekmek büfeleri ile ilgili teklif beklerken CHP grubundan teklif geldi. Biz buna rağmen kabul edip komisyona havale ettik. İBB Başkanlık makamına da "Bu büfelere gerçekten ihtiyaç var mı?" diye sorduk. Cevabını beklemeden bugün 142 tane büfenin açılmasına yetki veriyoruz" diye konuştu. Büfelerin açılması için üç şartları olduğunu belirten Göksu, "Bu büfeleri şehit ailelerine, gazi ailelerine ve engellilere vereceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

İBB'NİN ALGISI KISA SÜREDE ÇÖKTÜ

İBB tarafından servis edilen sosyal medya paylaşımında ise son olarak, "Tevfik Göksu: Halk ekmek büfelerini eşe dosta, örgüt elemanlarına verecekler iddiasında bulunuyor. Gerçek ise İBB'nin yeni Halk Ekmek büfeleri tek tek hizmete alınıyor. Engelli annesine ve 2 yetim çocuğuna bakmakla yükümlü Canan Hanım da yeni büfelerden birinin işletmecisi oldu" iddiasına yer verildi.

İBB'nin yeni algısına ise Ocak ayında Göksu tarafından konuyla alakalı yapılan açıklama damga vurdu.