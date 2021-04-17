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    • 17.04.2021 15:18
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    Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili 'dan İmamoğlu'na tepki: Algı ve şovdan başka ne üretti?

    CHP'li Başkanı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Belediye Başkanı , “2 yılda belediyenin borcunu 43 milyar 402 milyon liraya çıkaran İBB Başkanı, için bugüne kadar algı ve şovdan başka ne üretti?” dedi.

    Algı ve şovdan başka ne üretti?
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    AK Parti Grup Başkanvekili ve Belediye Başkanı , 'nin 27 yıl sonra ilk kez 'borç dahi alamayacak' duruma geldiğini açıkladı.

    "BELEDİYENİN BORCUNU 2 YILDA 43 MİLYAR 402 MİLYON LİRAYA ÇIKARDI"
    Göksu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve CHP'li Yönetimi, yasal borçlanma limitlerini aştığı için "İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez 'borç dahi alamayacak' duruma getirdi. 2 yılda belediyenin borcunu 43 milyar 402 milyon liraya çıkaran İBB Başkanı, İstanbul için bugüne kadar algı ve şovdan başka ne üretti?" diye sordu.

    "121 MİLYAR TL'LİK KAYNAĞI NEREDE HARCADINIZ?"
    AK Parti İstanbul İl Başkanı de; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 121 milyar TL'lik kaynağı nerede harcadığını sormuştu.
    Kabaktepe şunları söylemişti:

    İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL. İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?"
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