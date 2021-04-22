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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, lı mevkidaşı ile görüştü

    Türkiye-- Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Romanya’nın başkenti 'te bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile görüştü.

    İHA
    Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme

    Türkiye-- Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'nın başkenti 'te bulunan Polonya Dışişleri Bakanı ile görüştü.

    Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik. Ticaretimiz pandemiye rağmen arttı. Hedefimiz 10 milyar dolar. Kültür, eğitim, sivil havacılık ve savunma sanayi alanlarında iş birliğimizi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile görüştü