MAM-T'NİN GÜCÜ

Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen MAM (Mini Akıllı Mühimmat) ailesinin yeni üyesi MAM-T, bu testte ilk defa kullanıldı. Daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen MAM-T, Blok-1 konfigürasyonu hareketli ve sabit hedeflere karşı yüksek hassasiyet sağlayan mühimmat ve yarı aktif lazer arayıcı başlığa sahip. Farklı platformlara uyumlu geliştirilen MAM-T, İHA'larda 30+ km menzil kabiliyeti ile zırhlı ve zırhsız araçlar, binalar ile su üstü hedeflerine karşı kullanılabiliyor.