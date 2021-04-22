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    • 22.04.2021 22:23
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    Roketsan'dan 'nın Türk SİHA'larını hedef almasına animasyonlu misilleme: Pantsir, MAM-T ile vuruldu

    Roketsan'dan 'nın Türk SİHA'larını hedef alan göndermesine yanıt gecikmedi. Roketsan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, akıllı mühimmat MAM-T'nin Rus yapımı Hava Savunma Sistemi Pantsir'i vurduğu anların animasyonuna yer verildi.

    takvim.com.tr
    Roketsan'dan Rusya'ya misilleme

    Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef alan göndermesine yanıt gecikmedi.

    "TB2'LERİN ŞANSI YOK"
    Rusya'nın devlet televizyonu Rossiya 1, Ukrayna-Rusya gerilimini anlatan "Rus Lantset kalkış yaparken Bayraktar TB2'lerin şansı yok" başlıklı haberde, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA sattığı belirtilmiş ve Türk SİHA'ları hedef alınmıştı.

    BİRÇOK BÖLGEDE GÜCÜNÜ KANITLADI
    Suriye, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda Rus yapımı askeri unsurları yerle bir eden Türk SİHA'larına yapılan göndermeye yanıt gecikmedi.

    ROKETSAN'DAN RUSYA'YA GÖNDERME
    Söz konusu gelişmelerin ardından Roketsan'dan Rusya'ya flaş bir gönderme geldi.

        Roketsan'ın sosyal medya hesaplarından Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen akıllı mühimmat MAM-T ile Rus yapımı Hava Savunma Sistemi Pantsir'i vurduğu animasyonu paylaşıldı.

        MAM-T'NİN GÜCÜ
        Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen MAM (Mini Akıllı Mühimmat) ailesinin yeni üyesi MAM-T, bu testte ilk defa kullanıldı. Daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen MAM-T, Blok-1 konfigürasyonu hareketli ve sabit hedeflere karşı yüksek hassasiyet sağlayan mühimmat ve yarı aktif lazer arayıcı başlığa sahip. Farklı platformlara uyumlu geliştirilen MAM-T, İHA'larda 30+ km menzil kabiliyeti ile zırhlı ve zırhsız araçlar, binalar ile su üstü hedeflerine karşı kullanılabiliyor.

        BAYRAKTAR AKINCI TİHA İLK ATIŞ TESTİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI
        Ayrıca BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ilk atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T hedefleri başarıyla vurdu.
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