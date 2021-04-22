Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef alan göndermesine yanıt gecikmedi.
"TB2'LERİN ŞANSI YOK"
Rusya'nın devlet televizyonu Rossiya 1, Ukrayna-Rusya gerilimini anlatan "Rus Lantset kalkış yaparken Bayraktar TB2'lerin şansı yok" başlıklı haberde, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA sattığı belirtilmiş ve Türk SİHA'ları hedef alınmıştı.
BİRÇOK BÖLGEDE GÜCÜNÜ KANITLADI
Suriye, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda Rus yapımı askeri unsurları yerle bir eden Türk SİHA'larına yapılan göndermeye yanıt gecikmedi.
ROKETSAN'DAN RUSYA'YA GÖNDERME
Söz konusu gelişmelerin ardından Roketsan'dan Rusya'ya flaş bir gönderme geldi.