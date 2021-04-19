İsmail Küçükkaya, 9 Temmuz 2016'da görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünya evine girmişti. Çift o dönemde sosyal medya hesaplarından mutluluk pozları paylaştı ama Eda Demirci'nin iddiasına göre duygusal ve fiziksel şiddet daha düğün günü başlamıştı. Boşanma dilekçesinde "Eşine kötü davranan İsmail Küçükkaya, otel görevlilerinin yanında kuaför yüzünden eşine bağırdı. Odadan kovulan Eda Demirci ağlayarak dışarı çıktı. Ailelerin araya girmesiyle düğün yapıldı" yazıyordu.
OCAK 2020'DE BOŞANMIŞLARDI
Demirci, 2018 yılında şiddete uğradığını iddia ederek 1 milyon 200 bin lira tazminat ve aylık 15 bin lira nafaka istemiyle boşanma davası açmıştı. Çift Ocak 2020'de boşanmıştı. Eda Demirci "Davadan bir süre önce kanser olduğumu öğrendim. Tazminat taleplerimden vazgeçtim. Düğün takıları karşılığında 550 bin TL aldım ve boşandık" açıklamasında bulunmuştu.
TARAFLARDAN KARŞILIKLI DAVALAR
İsmail Küçükkaya, manevi şahsiyetine ve kişilik haklarını zedeleyici tutum ve davranışların gerçek dışı olduğunu iddia ederek Eda Demirci hakkında maddi-manevi 150 bin liralık tazminat davası açtı. Eda Demirci tazminat davasına karşılık verince her iki tarafta davacı konumuna geldi.