



"HEM ÖĞRENDİK, HEM KAZANDIK"

Türkiye'ye birincilik ödülü getiren öğrenciler, duygularını şöyle ifade ettiler:

"Münazaranın nasıl yapılacağını karşı tarafı nasıl ikna edeceğimizi öğrendik. Kendi dilimizden farklı bir dilde olan kişileri nasıl ikna edeceğimizi, takım çalışması nasıl yapılır öğrendik. Bize ülkemizi ve okulumuzu yurtdışında temsil etme hakkını veren herkese teşekkür ederiz."



MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEBRİK ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İmam Hatipli öğrencileri Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla tebrik etti ve "39 ülkenin katıldığı Uluslararası Arapça Münazaralarında ülkemizi başarıyla temsil ederek kendi kategorisinde birinci olan Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi takımındaki öğrencilerimizi ve emek veren öğretmenlerimizi kutluyorum. Daha nice başarılara" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN