Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, tarihi bir başarıya imza attı. Katar Foundation tarafından çevrim içi düzenlenen 5. Uluslararası Arapça Münazara Yarışması'na katılan Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi kendi kategorisinde birinci oldu.
39 ÜLKEDEN 40 TAKIM
"Uluslararası Arapça Münazaraları"nda" ülkemizi Beyoğlu Anadolu İHL 10. sınıf öğrencileri M. Eren Köse, E. Maruf Şatır, E. Berat Demir, Y. Bilal Karasakal ve Ö. Faruk Kaya temsil etti. Yarışmaya Arap ülkelerinin tamamı ve bunların dışında Avrupa kıtasından İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, İsviçre ile ABD, Kanada, Rusya ve Uzak Doğu ülkelerinin de aralarında olduğu 39 ülkeden 40 takım katıldı.
ÇEŞİTLİ MÜNAZARALAR YAPILDI
Yarışmanın ilk turunda, münazarası yapılan konular "Gelişmekte Olan Ülkelerde, Yabancı Devlet ve Şirketlerin Toprak Sahibi Olmaları İçin İzin Verilmemelidir" konulu münazara yapıldı. İkinci turda "Özel Eğitim Desteklenmelidir" ve 3. turda "Siyasi Partilerin Kapatılmalı Ve "Meclis Üyeleri Bağımsız Aday Olup Seçilmelidir" oldu. 4. turda "Çocukların Sosyal Medyada Yıldız Olarak Lanse Edilmesini Pişmanlıkla Karşılanması" ve eleme aşamasının son turunda "İklim Değişikliğinde Önceliğin Mücadele Yerine Adaptasyona Verilmesi" üzerine tartışıldı. Eleme aşamasının bitiminin ardından yarı final aşamasında "Gelişmekte Olan Devletlerin Kamu Şirketlerini Özelleştirmesi" konusunu ele alırken final turunda "Çatışma Bölgelerinde Uyuşturucu Çetelerine Şiddetten Uzak Durmaları Halinde Dokunulmazlık Verilmesi" hakkında münazara yapıldı.