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    • 19.04.2021 16:12
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    MSB duyurdu: ve 'dan flaş "dördüncü tur" kararı!

    haberi... MSB: ve bakanlıkları, güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardı.

    Türkiye ve Yunanistan'dan flaş dördüncü tur kararı!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ve 'ın "güven artırıcı önlemlere" ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardığını bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları, güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata varmıştır. Planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntıları yakın zamanda belirlenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu: Türkiye ve Yunanistan'dan flaş "dördüncü tur" kararı!