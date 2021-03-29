FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın evlilikleri sırasında üç kez şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci, yaptığı açıklamada, kadın derneklerinin ikiyüzlü tavrını eleştirerek, "Üç yıldır bu mücadeleyi veriyorum, kanser oldum. Bana atılan yumruk, gördüğüm psikolojik şiddetin yanında hiç kalır." diyerek 19 Nisan'daki davası için çağrıda bulunmuştu.
HEPİNİZ İKİYÜZLÜSÜNÜZ
Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Kadın hakları konusunda ahkam kesen birçok ünlü köşe yazarı da Küçükkaya'yı üzmemek, onunla arasını bozmamak için Demirci hakkında tek kelime yazmıyorlar. Hepiniz iki yüzlüsünüz!" ifadelerini kullandı.
İşte Mevlüt Tezel'in bugünkü yazısı;
"19 Nisan'da davam var, ilk defa çağrıda bulunuyorum. Üç yıldır bu mücadeleyi veriyorum, kanser oldum. Bana atılan yumruk, gördüğüm psikolojik şiddetin yanında hiç kalır. İnanın bana üç gün önce sokakta şiddet gören kadının yanında olmak istedim. Çünkü o kimseye bir şey ispatlamak zorunda değil. Kimse onu yalancı, paracı, şucu-bucu denmiyor.
BİR MAĞDUR KADIN KONUŞMAK İSTİYOR AMA KİMSE DİNLEMİYOR
Yalnız kalmaktan yoruldum. Bu ikiyüzlülüğün son bulması gerekiyor. Son bulursa kadına şiddet de azalabilir. Şimdi bu konuşma için de dava açabilirler artık her şeyi göze aldım. Kadınlardan, derneklerden, siyasilerden destek bekliyorum. Beni dinleyin. Bir mağdur kadın konuşmak istiyor ama kimse dinlemiyor."
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DAYAKÇI KÜÇÜKKAYA DEMİRCİ İÇİN BİR AYLIK TEDBİR KARARI ALDIRDI
Bu açıklama Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'dan şiddet gördüğü için ayrılan Eda Demirci'ye ait. Küçükkaya daha önce defalarca yaptığı gibi eski eşi Demirci için bir aylık tedbir kararı aldırdı. Demirci, bu süre zarfında Küçükkaya'ya ilişkin sosyal medya ve diğer kamuya açık platformlarda herhangi bir paylaşım ya da yorumda da bulunamayacak.