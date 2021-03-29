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Özetle Demirci yine susturuldu. 19 Nisan'da saat 10:00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek dava da Demirci 'konuştuğu' için açılmıştı. Demirci'ye yine aynı gerekçeyle ikinci bir tazminat davası daha açıldı. Tedbir kararı aldırıldığına göre muhtemelen bu son açıklaması için de dava açılır. Aslında tüm bu davalar, susturulmak da psikolojik şiddete giriyor.

KADIN DERNEKLERİ SUSUYOR

Küçükkaya, sırf Demirci'nin yaşadığı şiddeti yazdığımız için bana, Günaydın yazarı Ömer Karahan ve başka gazetecilere de dava açtı. Muhtemelen bu yazı için de dava açar! Ekranda özgürlük nutukları çekiyor ama adam 'sansür makinesi' gibi çalışıyor! Herkesi susturmak için zekice tazminat davaları açıyor, gazetecileri yıldırmaya çalışıyor!

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Küçükkaya gibi güçlü insanların sürekli dava açıp, tedbir kararı aldırıp bireyleri susturmaya, hukuk sistemini kötüye kullanmasına Adalet Bakanlığı'nın yapacağı bir şey yok mu?