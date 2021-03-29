Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.03.2021 10:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2021 11:04
    ABONE OL

    FOX TV'nin dayakçı sunucusu 'sansür makinesi' gibi çalışıyor!

    FOX TV'nin dayakçı sunucusu daha önce defalarca yaptığı gibi şiddet uyguladığı eski eşi Demirci için bir aylık tedbir kararı aldırdı. Küçükkaya'nın evlilikleri sırasında üç kez şiddet uyguladığı eski eşi , yaptığı açıklamada, kadın derneklerinin ikiyüzlü tavrını eleştirerek, "Üç yıldır bu mücadeleyi veriyorum, kanser oldum. Bana atılan yumruk, gördüğüm psikolojik şiddetin yanında hiç kalır." diyerek 19 Nisan'daki davası için çağrıda bulunmuştu. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Kadın hakları konusunda ahkam kesen birçok ünlü köşe yazarı da Küçükkaya'yı üzmemek, onunla arasını bozmamak için Demirci hakkında tek kelime yazmıyorlar. Hepiniz iki yüzlüsünüz!" ifadelerini kullandı.

    Dayakçı Küçükkaya 'sansür makinesi' gibi çalışıyor!

    FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın evlilikleri sırasında üç kez şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci, yaptığı açıklamada, kadın derneklerinin ikiyüzlü tavrını eleştirerek, "Üç yıldır bu mücadeleyi veriyorum, kanser oldum. Bana atılan yumruk, gördüğüm psikolojik şiddetin yanında hiç kalır." diyerek 19 Nisan'daki davası için çağrıda bulunmuştu.




    HEPİNİZ İKİYÜZLÜSÜNÜZ
    Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Kadın hakları konusunda ahkam kesen birçok ünlü köşe yazarı da Küçükkaya'yı üzmemek, onunla arasını bozmamak için Demirci hakkında tek kelime yazmıyorlar. Hepiniz iki yüzlüsünüz!" ifadelerini kullandı.


    İşte Mevlüt Tezel'in bugünkü yazısı;

    "19 Nisan'da davam var, ilk defa çağrıda bulunuyorum. Üç yıldır bu mücadeleyi veriyorum, kanser oldum. Bana atılan yumruk, gördüğüm psikolojik şiddetin yanında hiç kalır. İnanın bana üç gün önce sokakta şiddet gören kadının yanında olmak istedim. Çünkü o kimseye bir şey ispatlamak zorunda değil. Kimse onu yalancı, paracı, şucu-bucu denmiyor.


    BİR MAĞDUR KADIN KONUŞMAK İSTİYOR AMA KİMSE DİNLEMİYOR
    Yalnız kalmaktan yoruldum. Bu ikiyüzlülüğün son bulması gerekiyor. Son bulursa kadına şiddet de azalabilir. Şimdi bu konuşma için de dava açabilirler artık her şeyi göze aldım. Kadınlardan, derneklerden, siyasilerden destek bekliyorum. Beni dinleyin. Bir mağdur kadın konuşmak istiyor ama kimse dinlemiyor."



    DAYAKÇI KÜÇÜKKAYA DEMİRCİ İÇİN BİR AYLIK TEDBİR KARARI ALDIRDI
    Bu açıklama Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'dan şiddet gördüğü için ayrılan Eda Demirci'ye ait. Küçükkaya daha önce defalarca yaptığı gibi eski eşi Demirci için bir aylık tedbir kararı aldırdı. Demirci, bu süre zarfında Küçükkaya'ya ilişkin sosyal medya ve diğer kamuya açık platformlarda herhangi bir paylaşım ya da yorumda da bulunamayacak.



        Özetle Demirci yine susturuldu. 19 Nisan'da saat 10:00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek dava da Demirci 'konuştuğu' için açılmıştı. Demirci'ye yine aynı gerekçeyle ikinci bir tazminat davası daha açıldı. Tedbir kararı aldırıldığına göre muhtemelen bu son açıklaması için de dava açılır. Aslında tüm bu davalar, susturulmak da psikolojik şiddete giriyor.

        KADIN DERNEKLERİ SUSUYOR
        Küçükkaya, sırf Demirci'nin yaşadığı şiddeti yazdığımız için bana, Günaydın yazarı Ömer Karahan ve başka gazetecilere de dava açtı. Muhtemelen bu yazı için de dava açar! Ekranda özgürlük nutukları çekiyor ama adam 'sansür makinesi' gibi çalışıyor! Herkesi susturmak için zekice tazminat davaları açıyor, gazetecileri yıldırmaya çalışıyor!

        Küçükkaya gibi güçlü insanların sürekli dava açıp, tedbir kararı aldırıp bireyleri susturmaya, hukuk sistemini kötüye kullanmasına Adalet Bakanlığı'nın yapacağı bir şey yok mu?





        HEPİNİZ İKİ YÜZLÜSÜNÜZ!
        Kadın hakları konusunda ahkam kesen birçok ünlü köşe yazarı da Küçükkaya'yı üzmemek, onunla arasını bozmamak için Demirci hakkında tek kelime yazmıyorlar. Hepiniz iki yüzlüsünüz!

        Ya kadın derneklerine ne demeli? İstanbul Sözleşmesi için gösteri yaparlar ama dayak yiyen, psikolojik şiddet yüzünden kanser olan Demirci'ye destek olmazlar! Demirci kadın değil mi? Bu nasıl iki yüzlülük? Muhalif diye Küçükkaya'nın arkasında duran kadın dernekleri, kadın döven bir 'sansür makinesi'ne yardım ettiklerinin farkında değil mi?

        Göreceksiniz; meydanlarda kadın hakları için gösteriler yapan birçok kadın derneği, 19 Nisan'da yine Demirci'yi yalnız bırakacak. Umarım yanılırım.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel FOX TV'nin dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya 'sansür makinesi' gibi çalışıyor!