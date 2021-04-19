AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' şeklindeki kara propagandasına sert tepki gösterdi.
CHP'nin emekli amiraller bildirisi konusunda sergilediği tavır ile sınıfta kaldığını belirten Çelik, "Bu tavırlarını örtmek için 128 milyar dolar meselesini sürekli ortaya çıkarıyorlar" ifadelerini kullandı.
EN GÜZEL CEVABI KENDİ MİLLETVEKİLLERİ VERDİ
CHP'nin yalan kampanyasına ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Çelik, "En güzel cevabı kendi milletvekilleri verdi" diyerek CHP'li İlhan Kesici'nin "128 milyar dolar" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamayı örnek gösterdi.
CHP'NİN YALANINI CHP'Lİ İLHAN KESİCİ ÇÜRÜTTÜ
CHP İstanbul Milletvekili ve ekonomist İlhan Kesici, yandaş Halk TV'de katıldığı programda, CHP'nin "128 milyar dolar nerede" algısına ters düşecek açıklamalarda bulundu.
KESİCİ: "128 MİLYAR DOLAR KAYBOLMAZ"
"128 milyar dolar kaybolmaz. Okumayı bilenler girer MB sitesine görür" diyen Kesici, "Nereye gider, nereden gelir. O bilgilerin üstüne bir tahminimiz var. Ama şimdi söylersem kendi sorduğumuz soruyu kırmış olurum" sözleri ile partisinin iddialarını çürüttü.