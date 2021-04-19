



CHP'NİN YALANINI CHP'Lİ İLHAN KESİCİ ÇÜRÜTTÜ

CHP İstanbul Milletvekili ve ekonomist İlhan Kesici, yandaş Halk TV'de katıldığı programda, CHP'nin "128 milyar dolar nerede" algısına ters düşecek açıklamalarda bulundu.





KESİCİ: "128 MİLYAR DOLAR KAYBOLMAZ"

"128 milyar dolar kaybolmaz. Okumayı bilenler girer MB sitesine görür" diyen Kesici, "Nereye gider, nereden gelir. O bilgilerin üstüne bir tahminimiz var. Ama şimdi söylersem kendi sorduğumuz soruyu kırmış olurum" sözleri ile partisinin iddialarını çürüttü.