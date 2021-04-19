SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DUYURDU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi." dedi.