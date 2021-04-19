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    • 19.04.2021 19:45
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    : ? vakalarda son durum...

    19 Nisan korona tablosundaki vaka sayıları vatandaşlar tarafından akşam saatlerinde merak ediliyor. Bu bağlamda da özellikle son günlerde vaka sayılarının artışa geçmesiyle koronavirüs vaka sayıları sıkça araştırılıyor. Dünkü tabloya göre, 'de son 24 saatte 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 319 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 101 oldu. Peki, nda son durum nedir? ? İşte son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    19 Nisan 2021 korona tablosu!

    Koronavirüs vaka sayılarının 60 binin üzerine çıkmasıyla birlikte akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklama merak edildi. Dün Türkiye'de son 24 saatte 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 319 kişi hayatını kaybetti. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte 19 Nisan Pazartesi 2021 korona tablosunda son durum!

    Koronavirüste son durum

    19 NİSAN 2021 KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

    Koronavirüs vaka ve vefat rakamlarının yer aldığı 19 Nisan koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.

    18 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

    VAKA SAYISI: 55 bin 802

    HASTA SAYISI: 3 bin 101

    VEFAT SAYISI: 318

    İYİLEŞEN SAYISI: 43 bin 856

    17 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

    VAKA SAYISI: 62 bin 606

    HASTA SAYISI: 2 bin 973

    VEFAT SAYISI: 288

    İYİLEŞEN SAYISI: 52 bin 184

        16 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

        VAKA SAYISI: 63 bin 082

        HASTA SAYISI: 2 bin 915

        VEFAT SAYISI: 289

        İYİLEŞEN SAYISI: 56 bin 510

        SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DUYURDU!

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi." dedi.

        Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada:

        "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." dedi.
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        Haberler Güncel 19 Nisan 2021 korona tablosu: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı vakalarda son durum...