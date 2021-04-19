Koronavirüs vaka sayılarının 60 binin üzerine çıkmasıyla birlikte akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklama merak edildi. Dün Türkiye'de son 24 saatte 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 319 kişi hayatını kaybetti. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte 19 Nisan Pazartesi 2021 korona tablosunda son durum!
19 NİSAN 2021 KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
Koronavirüs vaka ve vefat rakamlarının yer aldığı 19 Nisan koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.
18 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 55 bin 802
HASTA SAYISI: 3 bin 101
VEFAT SAYISI: 318
İYİLEŞEN SAYISI: 43 bin 856
17 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 62 bin 606
HASTA SAYISI: 2 bin 973
VEFAT SAYISI: 288
İYİLEŞEN SAYISI: 52 bin 184