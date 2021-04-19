CHP'nin ortaya attığı 'Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi buhar oldu' yalanı üzerinden yürütülen algı operasyonu sürüyor.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar dolar nerede?" şeklindeki algı operasyonuna destek vermek isterken komik duruma düştü.
"KESMEK ZORUNDAYIZ. '2014' DEDİNİZ, 2016'YDI EFENDİM ÇÜNKÜ 2014 SİZİN DÖNEMİNİZDİ"
Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası verilerinin 2014 yılından itibaren şeffaf yayınlanmadığı iddiasında bulundu. Bunun üzerine çekim yapan ekip Ahmet Davutoğlu'na müdahalede bulundu ve "Kesmek zorundayız. '2014' dediniz, 2016'ydı efendim çünkü 2014 sizin döneminizdi" dedi.
İşte o diyaloglar:
Ahmet Davutoğlu: "Sorgulamaya kaç vinçle müdahale edeceksiniz? O yüzden tekrar soruyoruz. Bu nasıl bir iletişim aklıdır ki, memleketin tüm muhalif partileri ve ekonomi uzmanları 2014 yılından bu yana şeffaf şekilde yayınlanmayan verileri ve 128 milyar dolar rezervin akıbetini haklı olarak sorarken çıkıp 'Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf biçimde ortadadır, söylenenler iktidardır' diye açıklama yapmak..."
- "Kesmek zorundayız. '2014' dediniz, 2016'ydı efendim çünkü 2014 sizin döneminizdi."
Ahmet Davutoğlu: "2014 mü dedim?"
- "2014 dediniz efendim. Oradan geri saralım."
Ahmet Davutoğlu: "Tamam. Tamam. Tamam"
- "Paragraf başı yapalım arkadaşlar. Af edersiniz"
Ahmet Davutoğlu: "Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum"