İlhan Kesici, "Nereye gitti, nereye gider, nereden gelir? O bilgilerin üzerine tahminimiz var ama şimdi söylersek kendi söylediğimiz şeyi kırmış oluruz. (Merkez Bankası rezervleri) Hayır kaybolmaz. Bir kere onu söyleyeyim. Kaybolmaz. Girerseniz Merkez Bankası bilançosuna.. Okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını. Dolar alım-satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş, kaçtan alınmış-satılmış? Görülür. Her şey kayıt altındadır. Bu devletin kayıtlarında var. Mutlaka var" demiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu çökermişti.

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