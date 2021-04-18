CHP'li Şişli Belediyesi Mecidiyeköy Gülbahar Caddesi'nde çuval çuval patates dağıttı.
Takvim.com.tr'nin haberine göre, o anları çeken mahalle sakini bir kadın, söz konusu dağıtımı eleştirdi. Kalabalığın salgını artıracağını belirten vatandaş, "buradan korona geçer tabiki de" dedi.
AZINLIK YOLDAŞ MEDYASI BU DURUMU GÖRECEK Mİ?
Bugün Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde bir kamyondan dağıtılan patates izdihama neden olmuş, CHP ve İYİ Partili siyasiler ile kendilerine bağlı olan medya organları (Sözcü, Fox TV, Cumhuriyet, Birgün, Karar, Yeniçağ, Onedio, Evrensel, Gazeteduvar, Vaziyet) bu durumu kötüleyerek "patates izdihamı" başlıklarıyla haber sitelerine taşımıştı.
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