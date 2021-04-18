Pandemi nedeniyle hizmet sektörü büyük hasar görmüş ve gıda eflasyonu tüm dünyada artmıştı. Bu durumu dengede tutmaya çalışan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan öncesi, elde kalan patateslerin TMO tarafından satın alınıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılması talimatı vermişti. Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) 250-300 bin ton yemeklik patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik satın almış tüm yurtta ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlamıştı.

KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINDA PATATES DAĞITIMINI ELEŞTİRDİ

Deniz Baykal'a yapılan kaset kumpası sonrası göreve geldiği 2010'dan beri 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 5 gün önce şöyle konuşmuştu: