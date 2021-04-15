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    • 15.04.2021 18:50
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    Başkanı Kemal 'nun '-' çelişkisi! 2 ayda 2 farklı açıklama...

    Yaptığı gaflar ve çarklarla ünlenen Başkanı Kemal yeni bir çelişkiye imza attı. Kılıçdaroğlu 9 Şubat'taki grup toplantısında üreticinin elinde kalan ve üzerinden hükümeti eleştirmiş, ''Sen patates üreticilerine soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın fakir fukaraya dağıttın diye biz karşı mı çıktık. '' demişti. Kılıçdaroğlu son konuşmasında ise hükümetin çitçinin elinde kalan patates ve soğanı alıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmasını eleştirerek yine kendisiyle çelişti.

    Patates soğan çelişkisi

    Yaptığı gaflar ve çarklarla ünlenen Başkanı Kemal bu kez '-' üzerinden yeni bir çelişkiye imza attı.

    Kemal Kılıçdaroğlu yine kendisiyle çelişti!

    Başkan 'ın talimatıyla harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçinin elinde kalan patate, kuru soğan ve çeltik alımına başladı.

    Alınan ürünler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

    KILIÇDAROĞLU 2 AYDA ÇARK ETTİ
    9 Şubat tarihinde partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkanı "Sen patates üreticilerine soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın fakir fukaraya dağıttın diye biz karşı mı çıktık" dedi.

    Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerinde patates ve soğan üreticilerinin elinde kalan mahsullerinin alınıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılması talimatının ardından ise bu kez de 13 Nisan tarihde yaptığı grup toplantısında "Vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi patates dağıtıyor. Şu akla bakın, şu mantığa bakın." ifadelerini kullanarak kendisiyle çelişti.

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    Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'patates-soğan' çelişkisi! 2 ayda 2 farklı açıklama...