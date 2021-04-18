Kumar, Gelecek Partili Hüseyin Yıldırım’ı topal bıraktı

Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı olduğu dönemde polisin bir eve kumar baskını yaptığı sırada baskından kaçarken kolunu kıran Hüseyin Yıldırım, yine kumar operasyonunda yakalanmıştı.

Hüseyin Yıldırım, polisten kaçmak için birinci kat penceresinden atlarken ayağı kırmıştı. Gelecek Partisi Çanakkale Eski İl Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın, ayağının kırıldığını gösteren fotoğrafı paylaşması dikkat çekti.





1 MAYIS SAAT: 02.40'DA BASKIN YAPILDI

Çan'da bir ihbarı değerlendiren Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İbrahim Bodur Caddesi üzerindeki bir apartman dairesine baskın düzenledi. 1 Mayıs 2020 tarihinde saat:02.40'da gerçekleşen baskında; evde kurulan masalarda kumar oynayan 9 kişi suçüstü yakalandı.



Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın, baskın sırasında kaçarken kolunu kırdığı öğrenildi.





9 KİŞİYE 39 BİN 375 TL İDARİ PARA CEZASI!

Aralarında Hüseyin Yıldırım'ın da bulunduğu 9 kişinin, "Kumar Oynamak ve Yer Temin Etmek" ve "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" suçları işlediği gerekçesiyle haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.



1593 Sayılı Umumi Hifzısıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 150 TL; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kumar Oynamak ve Oynatmaktan bin 225 olmak üzere 4 bin 375 TL toplamda ise 9 kişiye 39 bin 375 TL idari para cezası kesildi.





Söz konusu kişilerin, kahvenin üst katında bulunan evi kumarhaneye çevirmek suretiyle koronavirüs tedbirlerini de hiçe saydıkları ifade edildi.

HÜSEYİN YILDIRIM, BU DEFA AYAĞINI KIRDI

Gelecek Partisi'nin Çanakkale Eski İl Başkanı Hüseyin Yıldırım 3 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen kumar operasyonunda yine yakalandı.

Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl kumar operasyonu yapılan saat 19.30 sıralarında bir kez daha kumar baskını yaptı.



Baskında 12 kişi suçüstü yakalanırken, çok sayıda oyun kağıdı, çetele kağıdı, ve borç- alacakların yazılı olduğu defter ele geçirdi.

Baskın sırasında polisten kaçmak için birinci kat penceresinden atlayan Hüseyin Yıldırım'ın ayağı kırıldı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan M.A. hakkında ise kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem başlatılırken, Hüseyin Yıldırım ile S.Ç., Ş.Ç., A.B., H.K., M.T., M.P., A.O.I., H.Y., Z.G. ve H.G. hakkında ise kumar oynamak ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan idari işlem uygulanacak.



Hüseyin Yıldırım'a; 1593 Sayılı Umumi Hifzısıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 150 TL, "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kumar Oynamak ve Oynatmak"tan bin 225 olmak üzere 4 bin 375 TL para cezası kesildi.



9 kişiye hem sokağa çıkma yasağını, hem de kumardan ceza kesildiği bildirildi. Kahvenin üst katında bulunan evin kumarhaneye çevrildiği tespit edildi.