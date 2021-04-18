



EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.



Çanakkale: 962.98



İstanbul: 920.57



Yalova: 838,25



Kırklareli: 830.44



Tekirdağ: 747.13