Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.04.2021 19:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.04.2021 19:28
    ABONE OL

    Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! , , 'de son durum ne? Bakan Koca açıkladı...

    , (10-16 Nisan 2021) illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım" ifadelerini kullandı. Peki, , ve 'de son durum ne? En çok artış hangi ilde görüldü? İşte tabloya dair merak edilen tüm detaylar...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il haftalık vaka sayısını açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.



    "DÜŞÜŞÜ HIZLI VE KALICI HALE GETİRMEK İÇİN BİRLİK OLALIM"
    Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım" ifadelerini kullandı.



    İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.



        EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER
        Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

        Çanakkale: 962.98

        İstanbul: 920.57

        Yalova: 838,25

        Kırklareli: 830.44

        Tekirdağ: 747.13



        EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
        Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

        Şırnak: 47.60

        Siirt: 83.97

        Van: 89.01

        Şanlıurfa:91.01

        Hakkari: 91.26



        İŞTE İL İL VAKALARDA SON DURUM

        Adana 187,36

        Adıyaman 248,08

        Afyon 359,74

        Ağrı 307,23

        Aksaray 356,26

        Amasya 461,11

        Ankara 534,14

        Antalya 301,65

        Ardahan 230,86

        Artvin 230,09

        Aydın 268,08

        Balıkesir 566,32

        Bartın 512,11

        Batman 157,19

        Bayburt 568,92

        Bilecik 494,25

        Bingöl 300,25

        Bitlis 150,15

        Bolu 442,18

        Burdur 258,71

        Bursa 500,57

        Çanakkale 962,98

        Çankırı 399,11

        Çorum 475,55

        Denizli 223,36

        Diyarbakır 117,36

        Düzce 521,38

        Edirne 590,05

        Elazığ 311,93

        Erzincan 593,35

        Erzurum 493,09

        Eskişehir 605,85

        Gaziantep 293,36

        Giresun 624,22

        Gümüşhane 242,76

        Hakkari 91,26

        Hatay 239,74

        Iğdır 415,77

        Isparta 367,47

        İstanbul 920,57

        İzmir 351,97

        Kahramanmaraş 221,46

        Karabük 380,52

        Karaman 298,92

        Kars 291,66

        Kastamonu 683,09

        Kayseri 504,20

        Kırıkkale 430,57

        Kırklareli 830,44

        Kırşehir 315,99

        Kilis 462,21

        Kocaeli 666,41

        Konya 579,37

        Kütahya 375,77

        Malatya 563,79

        Manisa 305,39

        Mardin 93,83

        Mersin 213,56

        Muğla 242,31

        Muş 123,32

        Nevşehir 410,54

        Niğde 370,09

        Ordu 565,14

        Osmaniye 347,46

        Rize 516,03

        Sakarya 404,55

        Samsun 601,14

        Siirt 83,97

        Sinop 440,73

        Sivas 372,86

        Şanlıurfa 91,01

        Şırnak 47,60

        Tekirdağ 747,13

        Tokat 467,17

        Trabzon 409,90

        Tunceli 266,05

        Uşak 207,89

        Van 89,01

        Yalova 838,25

        Yozgat 499,89

        Zonguldak 456,36

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum ne? Bakan Koca açıkladı...