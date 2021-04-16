"Kanı akarsa büyü bozulacak" diyerek kızını damdan atmaya çalışmıştı! Tutuklandı





Gözaltına alınan Mustafa A.'nın ifadesinde eşinin iki gün önce çarşıya gitmek istediğini bu nedenle tartıştıklarını, olay günü de dama çıktıkları için tartıştıklarını öne sürdü. Zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Mustafa A.'nın ailesi ise onun daha önce çok iyi bir insan olduğunu, 15 gün önce psikolojisinin bozulduğunu, bu nedenle tedavi görmesi için savcılığa başvurduklarını, Mustafa A.'nın cezaevi yerine hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.