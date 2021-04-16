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    • 16.04.2021 11:09
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    Özellikle çalışanlar tarafından resmi tatiller yakından takip ediliyor ve ? Sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl hangi güne denk geliyor? Hem okula giden öğrenciler hem de işyerine giderek çalışanlar bu özel gün de tatil yapıp yapmayacaklarını merak ediyor. Diğer yandan , ? Sorgulaması da sıklıkla yapılıyor. Peki 23 Nisan'ın Türk tarihindeki önemi nedir? İşte konuya dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    23 Nisan resmi tatil mi 2021?

    23 Nisan resmi tatil mi 2021? 22 Nisan hangi gün, yarım gün tatil mi olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Her yıl coşkuyla kutlanan bu özel gün 2021 yılında koronavirüs gölgesinde kalacak. Peki 23 Nisan bu yıl hangi güne denk geliyor? Özellikle çalışanlar ve okula giden öğrenciler plan yapmak ya da dinlenmek için 23 Nisan'da tatil yapıp yapamayacağını merak eder oldu. İşte ayrıntılar…

    23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

    23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. 23 Nisan günü resmi tatil günüdür. Her sene olduğu gibi 2021 yılında da 23 Nisan günü resmi tatil günüdür. 2021 yılı içerisinde 23 Nisan Cuma gününe denk gelmektedir.

    22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

    23 nisan tarihinin bu sene cuma gününe geldiğini öğrenen vatandaşlar 22 Nisan Perşembe gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. 22 nisan günü tatil yarım gün mü olacak diye vatandaşlar araştırılıyor. Bu sene 22 nisan günü tatil değil. Kamu kurum ve kuruluşları tam gün hizmet vermeye devam edecek.

    23 NİSAN'IN ÖNEMİ NEDİR?

    23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir... Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir. Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir. Milletimize ve bütün çocuklara kutlu olsun.

        2021 RESMİ TATİLLER!

        ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

        2021'de cuma gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.

        EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

        1 Mayıs, 2009'da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2021 yılında cumartesi gününe denk geliyor.

        RAMAZAN BAYRAMI

        2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 13, 14, 15 Mayıs günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.

        ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

        19 Mayıs, 2021'de çarşamba gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935'ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

        DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

        FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2021'de perşembe gününe denk geliyor. 2016'da resmi tatil ilan edilmişti.

        KURBAN BAYRAMI

        2021'de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

        ZAFER BAYRAMI

        Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021'de pazartesi günü olacak. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

        CUMHURİYET BAYRAMI

        29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021'de cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.
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        Haberler Güncel 23 Nisan resmi tatil mi 2021? 22 Nisan hangi gün, yarım gün tatil mi olacak?