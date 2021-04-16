23 Nisan resmi tatil mi 2021? 22 Nisan hangi gün, yarım gün tatil mi olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Her yıl coşkuyla kutlanan bu özel gün 2021 yılında koronavirüs gölgesinde kalacak. Peki 23 Nisan bu yıl hangi güne denk geliyor? Özellikle çalışanlar ve okula giden öğrenciler plan yapmak ya da dinlenmek için 23 Nisan'da tatil yapıp yapamayacağını merak eder oldu. İşte ayrıntılar…
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. 23 Nisan günü resmi tatil günüdür. Her sene olduğu gibi 2021 yılında da 23 Nisan günü resmi tatil günüdür. 2021 yılı içerisinde 23 Nisan Cuma gününe denk gelmektedir.
22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?
23 nisan tarihinin bu sene cuma gününe geldiğini öğrenen vatandaşlar 22 Nisan Perşembe gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. 22 nisan günü tatil yarım gün mü olacak diye vatandaşlar araştırılıyor. Bu sene 22 nisan günü tatil değil. Kamu kurum ve kuruluşları tam gün hizmet vermeye devam edecek.
23 NİSAN'IN ÖNEMİ NEDİR?
23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir... Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir. Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir. Milletimize ve bütün çocuklara kutlu olsun.