Toplu ulaşım, çalışma saatleri, nikah ve düğünler... İki haftalık kapanmanın detaylarını tek tek TAKVİM açıkladı

Tedbirsizlikten beslenen COVİD-19, hızla yayıldı. Salgının başından itibaren örnek bir mücadele gösteren Türkiye'de vaka sayıları arttı. Sağlık Bakanlığı, haftalık risk haritasını açıkladı. Tam 73 il, çok riskli kategoriye geçerek kırmızıya boyandı. 10 riskli il şöyle sıralandı: