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    Toplu ulaşım, çalışma saatleri, nikah ve düğünler... İki haftalık kapanmanın detaylarını tek tek TAKVİM açıkladı

    Covid-19 ile mücadelede tablo ağırlaştı. 73 il kırmızıya boyandı. 88 bin nüfusuyla , vaka sayısıyla rekor kırdı. İki haftalık kapanmanın detaylarını tek tek TAKVİM açıkladı.

    Tedbirsizlikten beslenen COVİD-19, hızla yayıldı. Salgının başından itibaren örnek bir mücadele gösteren Türkiye'de vaka sayıları arttı. Sağlık Bakanlığı, haftalık risk haritasını açıkladı. Tam 73 il, çok riskli kategoriye geçerek kırmızıya boyandı. 10 riskli il şöyle sıralandı:

    Kırklareli (882,13), İstanbul (804,97), Çanakkale (797,34), Yalova (690,82), Kastamonu (653,33), Samsun (645,17), Tekirdağ (619,85), Giresun (591,01), Edirne (577,54), Balıkesir (529,88)...

    İŞTE YENİ TEDBİRLER
    Şehir içi toplu ulaşım araçlarında oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırılacak.


        Tüm işyerlerinin çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00 ile 18.00 saatleri arasında belirlenecek. Zincir marketler, 10'da açılacak.


        Zorunlu haller hariç vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek. Zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ise ancak uçak, otobüs, tren, gemi ve benzeri vasıtalar kullanılarak sağlanacak.


        Nikah ve düğünler 17 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek.


            Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezleri 17 Mayıs'a kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.


            Turistik tesislerdeki yemeiçme yerleri, sadece müşterilerle sınırlı olacak. Aynı masada en fazla 2 kişiye servis açılacak.


            Kamuda mesai saatleri 10.00-16.00 şeklinde olacak.


                Kamuda yönetici olmayan 60 yaş üstü ile 10 yaş altı çocuğu olan kadınlar, hamile, engelli, kronik hastalığı bulunan, süt izni kullanan personel idari izinli sayılacak.


                Kamu kurumlarında gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadar olan sürede hamile olanlar, süt izni kullananlar, engelli çalışanlar idari izinli sayılacak.


                Toplantılar video veya telekonferans ile yapılacak.
                    Haberler Güncel Toplu ulaşım, çalışma saatleri, nikah ve düğünler... İki haftalık kapanmanın detaylarını tek tek TAKVİM açıkladı