HES haritası güncellendi! İstanbul'da kırmızı alarm! İşte ilçe ilçe koronavirüs vakalarında son durum
Sağlık Bakanlığı'nın 3-9 Nisan haftasındaki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritada İstanbul'daki rekor artış şoke etti. İstanbul 100 bin kişide 804,97 vakayla Kırklareli'nin ardından Türkiye'de ikinci sırada yer aldı. Öte yandan HES haritası da güncellendi. İşte ilçe ilçe koronavirüs vakalarında son durum…
14.04.2021 17:40
- Son Güncelleme: 14.04.2021 17:40
İllere göre korona virüs haritası güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. 3-9 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birlikte mücadele edip kazanacağız." ifadesini kullandı. Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok koronavirüs vaka sayısı görülen illerden oldu. Diğer hafta ile kıyaslandığında vaka sayısındaki yükseliş dikkat çekti.