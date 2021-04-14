RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

HES haritası güncellendi! İstanbul'da kırmızı alarm! İşte ilçe ilçe koronavirüs vakalarında son durum

Sağlık Bakanlığı'nın 3-9 Nisan haftasındaki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritada İstanbul'daki rekor artış şoke etti. İstanbul 100 bin kişide 804,97 vakayla Kırklareli'nin ardından Türkiye'de ikinci sırada yer aldı. Öte yandan HES haritası da güncellendi. İşte ilçe ilçe koronavirüs vakalarında son durum…

14.04.2021 17:40 - Son Güncelleme: 14.04.2021 17:40
HES haritası güncellendi! İstanbul'da kırmızı alarm! İşte ilçe ilçe koronavirüs vakalarında son durum

İllere göre korona virüs haritası güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. 3-9 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birlikte mücadele edip kazanacağız." ifadesini kullandı. Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok koronavirüs vaka sayısı görülen illerden oldu. Diğer hafta ile kıyaslandığında vaka sayısındaki yükseliş dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HES haritası güncellendi! İstanbul'da kırmızı alarm! İşte ilçe ilçe koronavirüs vakalarında son durum

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 3-9 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız." ifadelerini kullandı.

HES haritası güncellendi! İstanbul'da kırmızı alarm! İşte ilçe ilçe koronavirüs vakalarında son durum

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 804,97, Ankara'da 419,06, İzmir'de 304,07 oldu.

HES haritası güncellendi! İstanbul'da kırmızı alarm! İşte ilçe ilçe koronavirüs vakalarında son durum

SAĞLIK BAKANI'NDAN PAYLAŞIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye genelindeki vaka artışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

HES haritası güncellendi! İstanbul'da kırmızı alarm! İşte ilçe ilçe koronavirüs vakalarında son durum

Bakan Koca, '100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde' dedi.