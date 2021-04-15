ABD gemileri Karadeniz’e geçmeyecek (Güncel haberler)

CİNAYETİN SİRRI CÖZÜLDÜ

İngiltere, geçtiğimiz hafta korkunç bir cinayetle sarsıldı. Çarşamba günü ülkenin en köklü ailelerinden Sutton Ailesi'nin 'baronet' unvanlı üyesi Sir Richard Lexington Sutton, Dorset'teki çiftlik evinde katledildi! Saldırgan tarafından defalarca bıçaklanan eşi Anne Schreiber'in ise hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi. Vahşi cinayetin ardından polis saldırganı yakalamak için harekete geçti. Katilin, Sutton üvey oğlu Thomas Schreiber (34) olduğu belirlendi. Geçtiğimiz gün gözaltına alınan Schreiber, cinayeti itiraf etti. Sir Richard Lexington Sutton, 301 milyon sterlinlik servetiyle The Sunday Times Zenginler Listesi'ne 435. sıraya girmişti. Ayrıca ülkede 7 bin dönümlük araziye sahipti.