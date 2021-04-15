ABD gemileri Karadeniz’e geçmeyecek (Güncel haberler)

ABD, Montrö Anlaşması'na uygun olarak Boğazlar'dan Karadeniz'e giriş yapacak iki savaş gemisi için Türkiye'ye yaptığı başvurudan vazgeçti. Kararın, Biden-Putin görüşmesinden sonra alınması dikkat çekti.
YILDIRIM AKBULUT HAYATINI KAYBETTİ
Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut (86), tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Akbulut, 1987 yılındaki seçimde milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Ardından TBMM Başkanlığı görevini 1989'a kadar devam ettirdi. 1989-1991 yıllarında Başbakanlık yapan Akbulut, 2002'de yeniden milletvekili seçilemeyince TBMM'ye veda etti. Başkan Erdoğan da Yıldırım Akbulut için Twitter'dan taziye mesajı yayınladı.
CİNAYETİN SİRRI CÖZÜLDÜ
İngiltere, geçtiğimiz hafta korkunç bir cinayetle sarsıldı. Çarşamba günü ülkenin en köklü ailelerinden Sutton Ailesi'nin 'baronet' unvanlı üyesi Sir Richard Lexington Sutton, Dorset'teki çiftlik evinde katledildi! Saldırgan tarafından defalarca bıçaklanan eşi Anne Schreiber'in ise hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi. Vahşi cinayetin ardından polis saldırganı yakalamak için harekete geçti. Katilin, Sutton üvey oğlu Thomas Schreiber (34) olduğu belirlendi. Geçtiğimiz gün gözaltına alınan Schreiber, cinayeti itiraf etti. Sir Richard Lexington Sutton, 301 milyon sterlinlik servetiyle The Sunday Times Zenginler Listesi'ne 435. sıraya girmişti. Ayrıca ülkede 7 bin dönümlük araziye sahipti.