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    • 15.04.2021 05:18
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    Son dakika: 'li Belediyesi'nden skandal olay! Dağıttıkları imsakiyeleri yanlış çıktı

    Son dakika haberi... Ülke genelinde yaşanan 'li belediyelerdeki skandallar bitmek bilmiyor. Belediyesi tarafından hazırlanan imsakiyelerinde büyük bir hataya imza atıldı. İmsakiyede gösterilen iftar saatine göre oruçlarını açan vatandaşların 20 dakika fazla oruç tuttukları anlaşıldı. Skandalın ortaya çıkması üzerine Bolu Belediye Başkanı mağdur ettiği vatandaşla dalga geçti.

    CHP'li Bolu Belediyesinden skandal olay

    Son dakika haberi... Ülke genelinde yaşanan 'li belediyelerdeki skandallar bitmek bilmiyor. Belediyesi tarafından hazırlanan imsakiyelerinde büyük bir hataya imza atıldı.

    İmsakiyede gösterilen iftar saatine göre oruçlarını açan vatandaşların 20 dakika fazla oruç tuttukları anlaşıldı. Skandalın ortaya çıkması üzerine Bolu Belediye Başkanı mağdur ettiği vatandaşla dalga geçti.

    Olayın ardından imsakiyelerde yaptıkları skandal hata ile ilgili açıklamalarda bulunan Özcan " bu sene geç açıklama yaptı. Biz de ihalemizi alan matbaa bizi yetiştirebilmek için bizi sıkıştırdı. Arkadaşlarımız da ne göre bu verileri almışlar. Yaklaşık 3 bin tane basıldı. 500 tanesinde bu hata var. Ama Allah'tan iftar saatinden önce yazmamışız. 2 dakika geç açanlar olmuştur bizim yüzümüzden. Daha çok sevap kazanmışlardır ama kasti bir şey yoktu. Dolayısıyla bunu çok fazla büyütmeye gerek yok. Bir dönem bütün liler fazladan bir gün oruç tuttu. Çünkü ezan vaktinden önce okundu. Burada en azından vaktinden önce söylenmemiş. Öyle olsa daha büyük sıkıntı olurdu. Ama diğerlerinde düzeltildi. Bir kasıt yok. Bir ihmal var. Daha dikkatli davranılması konusunda uyardım. Bundan sonra böyle hata olmaz inşallah" dedi.

    Paylaşımın ardından vatandaşlar da tepkilerini dile getirdiler.

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    Haberler Güncel Son dakika: CHP'li Bolu Belediyesi'nden skandal olay! Dağıttıkları Ramazan imsakiyeleri yanlış çıktı