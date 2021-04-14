Son dakika haberi... Ülke genelinde yaşanan CHP'li belediyelerdeki skandallar bitmek bilmiyor. Bolu Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan ayı imsakiyelerinde büyük bir hataya imza atıldı.

İmsakiyede gösterilen iftar saatine göre oruçlarını açan vatandaşların 20 dakika fazla oruç tuttukları anlaşıldı. Skandalın ortaya çıkması üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mağdur ettiği vatandaşla dalga geçti.

Olayın ardından imsakiyelerde yaptıkları skandal hata ile ilgili açıklamalarda bulunan Özcan "Diyanet bu sene geç açıklama yaptı. Biz de ihalemizi alan matbaa bizi yetiştirebilmek için bizi sıkıştırdı. Arkadaşlarımız da fazilet takvimine göre bu verileri almışlar. Yaklaşık 3 bin tane basıldı. 500 tanesinde bu hata var. Ama Allah'tan iftar saatinden önce yazmamışız. 2 dakika geç açanlar olmuştur bizim yüzümüzden. Daha çok sevap kazanmışlardır ama kasti bir şey yoktu. Dolayısıyla bunu çok fazla büyütmeye gerek yok. Bir dönem bütün Rizeliler fazladan bir gün oruç tuttu. Çünkü ezan vaktinden önce okundu. Burada en azından vaktinden önce söylenmemiş. Öyle olsa daha büyük sıkıntı olurdu. Ama diğerlerinde düzeltildi. Bir kasıt yok. Bir ihmal var. Daha dikkatli davranılması konusunda uyardım. Bundan sonra böyle hata olmaz inşallah" dedi.

Paylaşımın ardından vatandaşlar da tepkilerini dile getirdiler.

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