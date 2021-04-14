



Şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek. 65 yaş üzeri ve 18'in altındaki gençlere toplu taşıma yasak.



Kamuda dönüşümlü esnek çalışma mesaisine geçilecek. Özel sektör de teşvik edilecek.

8. ve 12. sınıflar ile anaokulları dışındaki gençler uzaktan eğitime devam edecek.Lokantalar belirli saatlerde paket servis yapacak. Oteller sadece kendi müşterilerine hizmet verecek.