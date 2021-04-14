Ramazan'ın ilk 2 haftasında kısmi kapanma uygulanacak. Vaka ve vefat sayıları düşürülecek.
Hafta sonu 2 gün, hafta içi ise 19.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkılamayacak.
Şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek. 65 yaş üzeri ve 18'in altındaki gençlere toplu taşıma yasak.
Kamuda dönüşümlü esnek çalışma mesaisine geçilecek. Özel sektör de teşvik edilecek.
8. ve 12. sınıflar ile anaokulları dışındaki gençler uzaktan eğitime devam edecek.
Lokantalar belirli saatlerde paket servis yapacak. Oteller sadece kendi müşterilerine hizmet verecek.
Nişan, nikah, düğün, kına, kongre gibi toplantılar bayram sonrasına ertelenecek.