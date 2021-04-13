Geçtiğimiz hafta AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı ülkemizde ağırlayarak gündemimizdeki konuları konuştuk. Gümrük Birliği, vize serbestisi, Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'a kadar güncel gelişmelere kadar çok geniş yelpazeye yayılan bu gelişmenin ilişkilerimiz bakımından görüştük.

TÜRKİYE ŞEFFAF VE SAMİMİ OLMUŞTUR

Türkiye AB ile ilişkilerinde daima samimi ve şeffaf olmuştur. Başından beri AB'ye tam üyelik için gerekli şartları karşılayacak adımları birer birer attık. Demokratik ve ekonomik kriterler bakımından bizden sonra başvurduğu halde hızla üye yapılan ülkelerin çok önünde olduğumuz gerçektir. 18 Mart mutabakatı çerçevesinde üzerimize düşenleri fazlasıyla yerine getirerek düzensiz göç akınına Avrupa'nın uğramasının önüne geçtik.