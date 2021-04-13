SON DAKİKA: Türkiye'nin gözü kritik kabinede! Başkan Erdoğan açıklayacak: Tam kapanma olacak mı?





YÜZ YÜZE EĞİTİME YİNE ARA VERİLEBİLİR

Yüz yüze eğitime yeniden ara verilmesinin de okullarla ilgili önemli bir gündem oluşturduğu kabine toplantısında okullara ek tedbir ya da kapama seçeneği de gündeme gelecek.



Tam kapanmanın koronavirüs bulaş riskini düşürmek için en uygun yöntemlerden biri olduğu ifade edilirken, ancak tam kapanma olmaması halinde bir dizi önerinin de Bilim Kurulu tarafından sunulduğu dile getirildi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleşecek kabine toplantısının ardından alınan kesin kararları ve yeni tedbirleri kamuoyu ile paylaşacak.