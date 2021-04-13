Milyonlarca Müslüman vatandaş 2021 fitre miktarını merak ederek gündemde sıkça araştırıyor. 2021 fitre miktarı Diyanet tarafından belirlendi ve gündemde çok fazla araştırılmaya başlandı. Fitrenin verilmesi gereken zaman ve verilen kişiler büyük önem taşıyor. Ramazan'da vatandaşların vermekle yükümlü fitre miktarı ile ilgili bilgileri paylaştık.
FİTRE NEDİR?
Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, Müslümanların belirli kişilere vermesi vacip olan sadakadır.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığında yer alan bilgilere göre, kişi, kendisinin ve küçük çocukların fitrelerini vermekle yükümlü. Fıtır sadakasının, vacip olma zamanı Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Ayrıca, bayram gününde veya daha sonra da verilebilir.
FİTRE NASIL HESAPLANIR?
Fitre verilecek kişi ile beraber fitrenin verileceği kişi sayısına bağlı olarak hesaplanır. Yani yerine fitre verilecek kişi sayısı ile kişi başı bedelin çarpılması üzerinden hesaplama gerçekleşir. Bu hesaplama her sene değişkenlik gösterir.
Yaşamın getirdiği pahalılık ve ekonomik durum kapsamında miktar belirlenir. Böylece maddi ve manevi açıdan güçlü olan Müslümanlar, yardıma ihtiyacı olan insanlara bu konuda destek sağlar. Fakat bir kişiye verilecek olan miktar bir fitreden az olmamalıdır. O yüzden buna dikkat ederek her sene güncellenen fitre miktarı üzerinden, ihtiyacı olan kişilere maddi yardım yapılabilir.