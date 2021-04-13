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    • 13.04.2021 09:55
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    ? , kimlere verilir, kimlere verilmez?

    Halk arasında fitre olarak adlandırılan fıtır sadakası Ramazan’a özel bir sadakadır. Her Ramazan Müslüman alemi tarafından merakla araştırılan fitrenin 2021 yılında ne kadar olduğu merak ediliyor. Kimlerin fitre vermekle yükümlü olduğu ve kimlere verilip verilmeyeceği de bu noktada büyük önem taşıyor. İşleri Başkanlığı 2021 fitre miktarını belirledi, nasıl hesaplandığı ve diğer tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz!

    takvim.com.tr
    Fitre ne kadar 2021? Fitre nasıl hesaplanır?

    Milyonlarca Müslüman vatandaş 2021 fitre miktarını merak ederek gündemde sıkça araştırıyor. 2021 fitre miktarı Diyanet tarafından belirlendi ve gündemde çok fazla araştırılmaya başlandı. Fitrenin verilmesi gereken zaman ve verilen kişiler büyük önem taşıyor. Ramazan'da vatandaşların vermekle yükümlü fitre miktarı ile ilgili bilgileri paylaştık.

    FİTRE NEDİR?

    Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, Müslümanların belirli kişilere vermesi vacip olan sadakadır.

    Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığında yer alan bilgilere göre, kişi, kendisinin ve küçük çocukların fitrelerini vermekle yükümlü. Fıtır sadakasının, vacip olma zamanı Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Ayrıca, bayram gününde veya daha sonra da verilebilir.

    FİTRE NASIL HESAPLANIR?

    Fitre verilecek kişi ile beraber fitrenin verileceği kişi sayısına bağlı olarak hesaplanır. Yani yerine fitre verilecek kişi sayısı ile kişi başı bedelin çarpılması üzerinden hesaplama gerçekleşir. Bu hesaplama her sene değişkenlik gösterir.

    Yaşamın getirdiği pahalılık ve ekonomik durum kapsamında miktar belirlenir. Böylece maddi ve manevi açıdan güçlü olan Müslümanlar, yardıma ihtiyacı olan insanlara bu konuda destek sağlar. Fakat bir kişiye verilecek olan miktar bir fitreden az olmamalıdır. O yüzden buna dikkat ederek her sene güncellenen fitre miktarı üzerinden, ihtiyacı olan kişilere maddi yardım yapılabilir.

        2021 FİTRE NE KADAR?

        Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrası 2021 yılı fitre miktarını açıkladı. Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir. Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır.

        Belirtilen meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir."

        FITIR SADAKASI NE ZAMAN VERİLİR?

        Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).
        Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

        Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.
        Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû', VI, 128).
        Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

        Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

        BİR KİŞİYE VERİLEN MİKTAR BİR FİTREDEN AZ OLMAMALIDIR

        Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

        Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler),fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

        FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

        Fitre ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esas. Aynı zamanda zekât için de aynı kural geçerli.

        Kişi, annesine, babasına, büyükbabasına, büyükannesine, çocuklarına, torunlarına, eşine, zengine, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa fıtır sadakası veremiyor. Fitreler, bir fakire de verilebilirken birkaç fakire de dağıtılabiliyor. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalı.

        Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine fitre verilebiliyor.
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