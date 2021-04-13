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    • 13.04.2021 07:57
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    ayı mesajları 2021: En güzel resimli, sözlü, ayet ve hadisli Ramazan ayı başlangıç mesajları! (SMS WhatsApp)

    Müslüman aleminin büyük bir heyecanla beklediği 11 ayın sultanı ayı geldi. Bu önemli gün için Müslümanlar birbirlerine Ramazan mesajları atmaya başladı. Bugün Ramazan mesajları, resimli Ramazan ayı kutlama ve tebrik sözleri vatandaşlar tarafından en çok arananlar arasında yer aldı. Bu özel ve anlamlı gün için sevdiklerinize, eşinize dostunuza yollayacağınız ve tebrik sözleri takvim.com.tr'de... İşte !

    takvim.com.tr
    2021 en güzel Ramazan mesajları!

    Müslüman aleminin heyecanla beklediği 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı başlıyor. Bu önemli gün için sevdiklerinize yollayacağınız ramazan mesajları, resimli ramazan kutlama sözleri sayfamızda yer aldı. Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. 2021 yılı Ramazan ayı en güzel başlangıç mesajları resimleri sözleri ayet ve hadisleri ve cep telefonu SMS mesajları sayfamızda!

    RAMAZAN AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

    Şükürler olsun bir Ramazana erişmenin mutluluğu sardı hepimizi. Yüce Allah'ım oruçlarınızı kabul etsin, hayırlı Ramazanlar!

    Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoşgeldin ayların en birincisi Ey Şehr-i Ramazan…

    Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile başlayan Ramazan Ayının kurtuluş ile tecelli bulması temennilerimle.

    Şu mübarek Şehr-i Ramazan leyle-i kadri ihata ettiği için kendisi de ömür içinde bir leyle-i kadirdir ki muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Hoşgeldin on bir ayın sultanı.

        Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…

        Mübarek Ramazan Ayı kalbini O'nun yoluna koymayı ellerini daim O'nun dergâhına açmaya vesile olsun.

        Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.

        İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Rаmаzаn-ı Şerifleriniz mübarek olsun.
            Haberler Güncel Ramazan ayı mesajları 2021: En güzel resimli, sözlü, ayet ve hadisli Ramazan ayı başlangıç mesajları! (SMS WhatsApp)