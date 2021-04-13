Müslüman aleminin heyecanla beklediği 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı başlıyor. Bu önemli gün için sevdiklerinize yollayacağınız ramazan mesajları, resimli ramazan kutlama sözleri sayfamızda yer aldı. Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. 2021 yılı Ramazan ayı en güzel başlangıç mesajları resimleri sözleri ayet ve hadisleri ve cep telefonu SMS mesajları sayfamızda!
RAMAZAN AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021
Şükürler olsun bir Ramazana erişmenin mutluluğu sardı hepimizi. Yüce Allah'ım oruçlarınızı kabul etsin, hayırlı Ramazanlar!
Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoşgeldin ayların en birincisi Ey Şehr-i Ramazan…
Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile başlayan Ramazan Ayının kurtuluş ile tecelli bulması temennilerimle.
Şu mübarek Şehr-i Ramazan leyle-i kadri ihata ettiği için kendisi de ömür içinde bir leyle-i kadirdir ki muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Hoşgeldin on bir ayın sultanı.