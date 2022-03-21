🙏2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Sahura hangi gece kalkılacak? Diyanet takvimi: 2022 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi!

Ramazan ayı bugün mü başlıyor? Sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Ramazan Ayı'nın ilk gününden son gününe kadar dini görevlerini yerine getirmek isteyenler oruç ibadetini gerçekleştirecek. Bu kapsamda, oruç tutmaya başlanacak gün ise en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Ramazan ayı bugün mü başlıyor? Bu gece sahura kalkılacak mı? 2021 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi ne zaman? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
🙏RAMAZAN 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2021 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. 2 Mayıs Pazartesi günü ise sona erecek.
İLK SAHUR BU GECE Mİ?
Ramazan ayının ilk sahuru 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece yapılacak. İşte il il imsakiye vakitleri haberimizin devamında...