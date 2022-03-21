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    • Yaşam
    • 21.03.2022 09:07
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    • 21.03.2022 09:07
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    🙏2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Sahura hangi gece kalkılacak? Diyanet takvimi: 2022 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi!

    Ramazan Ayı'nın ilk gününden son gününe kadar dini görevlerini yerine getirmek isteyenler oruç ibadetini gerçekleştirecek. Bu kapsamda, oruç tutmaya başlanacak gün ise en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Ramazan ayı bugün mü başlıyor? Bu gece sahura kalkılacak mı? 2022 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi ne zaman? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    🙏2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

    Ramazan ayı bugün mü başlıyor? Sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Ramazan Ayı'nın ilk gününden son gününe kadar dini görevlerini yerine getirmek isteyenler oruç ibadetini gerçekleştirecek. Bu kapsamda, oruç tutmaya başlanacak gün ise en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Ramazan ayı bugün mü başlıyor? Bu gece sahura kalkılacak mı? 2021 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi ne zaman? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    🙏RAMAZAN 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2021 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. 2 Mayıs Pazartesi günü ise sona erecek.

    İLK SAHUR BU GECE Mİ?

    Ramazan ayının ilk sahuru 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece yapılacak. İşte il il imsakiye vakitleri haberimizin devamında...

    İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        RAMAZAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?

        Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

        Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

        Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

        Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

        RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

        İslam'ın beş şartı vardır. Bunlar, namaz kılmak, zekat vermek, Şehadet etmek, Hacca gitmek ve oruç tutmaktır. En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir yudum suyun ya da bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.

        Tutulan oruç, nefsi terbiye eder. Muhtaç durumdaki kişilerin durumunu çok daha iyi anlamamızı sağlar. Bu anlayış, beraberinde yardımlaşma ve dayanışmayı getirir. Müminler elinden geldiğince yakınındaki kişilere yardımda bulunur. Bununla birlikte Ramazan ayı hepimiz için bir sabır ayıdır. Allah, Al-i İmran Suresinin 146. ayetinde şöyle buyurmuştur: ''Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın'' Sabır ve şükürle geçen Ramazan ayı, nefislerimizi terbiye ettiği gibi bizi de olgunlaştırır.

        Müslümanlar, oruçluyken sadece yeme - içmeyi bırakmaz. Günümüze kadar gelmiş hadislerde peygamberimizin buyurduğu gibi, oruçlu kişi çirkin sözlerden ve başkalarını incitecek davranışlardan da kaçınır. Oruç, hem madden hem de manen arınmamızı sağlar. Takva sahibi kişilerin arasındaki yardımseverlik ve kardeşlik duygularını pekiştirir. İnsanların iç dünyalarında çok daha huzurlu olur.

        Kadir Suresinde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesine denk gelir. Allah, bu gece temiz bir kalple edilen tüm duaların hepsini kabul eder. Kutsal kitabımız Kuran, bu gecede inmeye başlamıştır. Rahmet ve bereket dolu olan bu gecede tövbe kapısı güneş doğana kadar açık kalır. Mümin kullar sabaha kadar ibadet ederek geçmiş günahları için bağışlanma diler.

        Ramazan Ayı, aynı zamanda hoşgörü ayıdır. Dünyevi hırslarından arınan kişiler, çevresindeki insanlara karşı çok daha merhametli ve anlayışlı olur. İftar sofralarında bir araya gelen komşular, birbirleriyle uzun uzun sohbet imkanı bulur. Buhari'nin aktardığı bir hadiste, bu ayda şeytanın bağlandığı, cehennemin kapılarının kapandığı ve cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bildirilir. İmkanı olanlar evde mukabele okutturur. Ramazan Ayının ilk gününde başlayan mukabeleler Arefe duası ile tamamlanır.

            Tüm İslam ülkelerinde kutlanan Ramazan Bayramı, Müslümanlar için ayrı bir öneme sahiptir.. Bayram sabahı, küçük büyük herkes camiye giderek bayram namazı kılar. Hocalar, Ramazan'ın önemine dair vaazlar verir. Uzun zamandır görüşme fırsatı bulamamış olan kişiler bir araya gelerek özlem giderir. Şehir dışında yaşayanlar ziyaret edilir. Tam bir kardeşlik havasında geçen bayramda da yardımlaşma sürer. Hazırlanan bayram kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılır. En köklü geleneklerimizden bir diğeri ise bayramda küslerin barışmasıdır. Ramazan Bayramı tüm Müslümanların kardeş olduğunu hepimize bir kere daha hatırlatır.

            Bayramda mezarlıklar ziyaret edilir, bol bol sadaka dağıtılır. Gelen misafirlere ikramda bulunulur. Çocuklar şeker ve harçlıkla sevindirilir. Müslümanlar, hem yaşlıları ziyaret ederek hem de çocukları sevindirerek peygamberimizin sünnetini yerine getirmiş olur.
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            Haberler Yaşam 🙏2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Sahura hangi gece kalkılacak? Diyanet takvimi: 2022 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi!
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