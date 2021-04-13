Niyet ettikten sonra ezan okunmadan su içilir mi? Diyanet'e göre niyet ettikten sonra orucu bozmak günah mı? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Müslüman alemi oruca başlamadan önce niyet ediyor, niyet sonrasında ezan okunmadan önce su içip içemeyeceklerini merak ediyor. Niyet ettikten sonra orucu bozmak isteyenler ise bunun günah olup olmadığını araştırıyor. Diyanet konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi, işte ayrıntılar…
NİYET ETTİKTEN SONRA EZAN OKUNMADAN SU İÇİLİR Mİ?
Sabah namazının girişi ve orucun başlangıcı imsak vakti, olarak ifade edilir. Oruca niyet etmek isteyen kişi imsak vaktinden itibaren yemek yemeyi ve su içmeyi bırakması gerekir. Oruç tutmak için yapılacak olan niyetin oruca başlama vakti olan imsak vaktine denk getirilmesi gerekli değildir. Bu nedenle imsak vaktinden önce niyet edilebilir.
Akşam yatmadan önce yemek yiyip oruç tutmak için niyet eden kişi, gece uyandığında imsak vaktine kadar yiyip içebilir. Niyet edilmiş olması orucu başlatmaz.Orucun başlama vakti imsak kesilmesidir.İmsak kesilinceye kadar niyet edilmiş olsa dahi yenilip içilir.
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
" Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya " şeklinde yapılan niyet en efdal olan niyettir. Herhangi bir oruç içinniyet ederken gün belirlemeden yani "Bugünkü orucu tutmaya" derken bugün kelimesini kullanmadan edilen niyetlerde caizdir. Ramazan ayı içerisinde farz olan Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Çünkü farz orucun zamanında başka oruç tutulmaz. İslam alimlerinin görüşlerine göre Ramazan ayının 30 günlük orucuna bir seferde niyet edilmez. Her oruç için ayrı niyet edilmelidir.