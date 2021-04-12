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    • 12.04.2021 22:00
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    Kılıçdaroğlu ve Böcek görüşmesi sonrası dikkat çeken karar! Antalya İl Başkanı görevden alındı!

    Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve si Başkanı görüşmesinden görevden alma kararı çıktı. Kılıçdaroğlu, Böcek ile görüşmesinin ardından Antalya İl Başkanı 'ın görevden alınmasını talep etti. Talep sonrası toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu Bayar'ı görevden aldı.

    CHP'de dikkat çeken görevden alma

    'de dikkat çeken bir görevden alma olayı yaşandı.

    CHP'nin bugün toplanan MYK toplantısında, il ve ilçe örgütleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

    KILIÇDAROĞLU GÖREVDEN ALINMASINI İSTEDİ
    Değerlendirmeler sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya İl Başkanı ve yönetiminin görevden alınmasını teklif etti.

    Parti örgütü, örgüt yönetimleri ve yurtdışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ise yönetimin değil, yalnızca il başkanı 'ın görevden alınması gerektiğini belirtti.

    ANTALYA İL BAŞKANI BAYAR GÖREVDEN ALINDI
    Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrasında yapılan oylama sonunda CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar'ın görevden alınmasına karar verildi. Yeni başkan ise il yönetiminde bulunan kişiler arasından seçilecek.



    BÖCEK'İN ZİYARETİ SONRASI GÖREVDEN ALINDI
    Görevden almanın, Başkanı 'in geçen hafta Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

    BAYAR ELEŞTİRİDE BULUNMUŞTU
    Başkan Böcek, yaklaşık 4 aylık koronavirüs tedavisinin ardından göreve geçen aralık ayında başladığında, Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanan Hüseyin Karakuş'u görevden alıp uzman olarak atamış, bu atamayı eleştiren CHP İl Başkanı Nusret Bayar ise "Daha göreve gelir gelmez böyle bir atama şık olmamıştır. Sonuçta başkanın tasarrufundadır ama örgütlerin tepkileri var" açıklamasını yapmıştı.

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