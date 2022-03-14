Hoş geldin Ramazan mesajları! Kısa, uzun, dualı, resimli 11 ayın sultanı Ramazan ayı mesajları ve sözleri burada!

İslam alemi bir Ramazan ayına daha ulaşmanın sevincini yaşıyor ve milyonlarca vatandaş bu gece ilk sahurunu yapacak. On bir ayının sultanının gelişiyle Ramazan ayı mesajları hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Vatandaşlar kısa mesaj ya da WhatsApp ile sevdiklerine gönderebileceği kısa, uzun, dualı, resimli 11 ayın sultanı Ramazan ayı mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte Ramazan ayı mesajları ve sözleri burada!

RAMAZAN AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Hoşgeldin Ya Şеhr-i Ramazan! Allah'ım bizleri bu mübarek aya ulaştırdığın için hamdolsun. Kalplerimizden iman eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar.

İşte Ramazan ayı mesajları ve sözleri;