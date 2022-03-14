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    • 14.03.2022 10:18
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    Hoş geldin Ramazan mesajları! Kısa, uzun, dualı, resimli 11 ayın sultanı Ramazan ayı mesajları ve sözleri burada!

    Milyonlarca vatandaş on bir ayın sultanı Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. İslam alemi için son derece önemli olan mübarek ay dua ve ibadetlerle geçirilecek. Ailesine, yakınlarına, sevdiklerine ve dostlarına Ramazan mesajları göndermek isteyen vatandaşlar akşam saatleriyle birlikte Hoş geldin Ramazan mesajları hakkında araştırmalara başladı. Kısa, uzun, dualı, resimli 11 ayın sultanı Ramazan ayı mesajları ve sözleri yazımızda detaylı bir şekilde yer alıyor.

    Ramazan ayı mesajları ve sözleri burada!

    İslam alemi bir Ramazan ayına daha ulaşmanın sevincini yaşıyor ve milyonlarca vatandaş bu gece ilk sahurunu yapacak. On bir ayının sultanının gelişiyle Ramazan ayı mesajları hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Vatandaşlar kısa mesaj ya da WhatsApp ile sevdiklerine gönderebileceği kısa, uzun, dualı, resimli 11 ayın sultanı Ramazan ayı mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte Ramazan ayı mesajları ve sözleri burada!

    RAMAZAN AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Hoşgeldin Ya Şеhr-i Ramazan! Allah'ım bizleri bu mübarek aya ulaştırdığın için hamdolsun. Kalplerimizden iman eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar.

    İşte Ramazan ayı mesajları ve sözleri;

    Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayınız mübarek olsun.

    Ramazan'ın bereketi bir yağmur gibi yağsın üzerimize, tüm Müslüman âleminin ve gönül dostlarının Ramazan ayı mübarek olsun.

        Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim.

        Ramazanlar kısacık ömürlerimizin kurtuluş aylarıdır, kalbimizi ve avuçlarımızı Allah rızası için açalım. Ramazan ayınız mübarek olsun.

        Şükürler olsun bir Ramazana erişmenin mutluluğu sardı hepimizi. Yüce Allah'ım oruçlarınızı kabul etsin, hayırlı Ramazanlar!

            Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayını tebrik ederim.

            Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…

            Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.

                İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Rаmаzаn-ı Şerifleriniz mübarek olsun

                Gözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.
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                Haberler Güncel Hoş geldin Ramazan mesajları! Kısa, uzun, dualı, resimli 11 ayın sultanı Ramazan ayı mesajları ve sözleri burada!
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