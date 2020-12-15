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    • 16.12.2020 04:24
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    Belediye Başkanı koronavirüsle mücadele ederken çoktan mezara koymuş! Yeni başkan için planlar yapmışlar

    Belediye Başkanı koronavirüsle mücadele ederken çoktan mezara koyup yeni başkan için planlar yapmışlar. A Haber'de yayınlanan programına konuk olan detayları paylaştı.

    Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek koronavirüsle mücadele ederken CHP çoktan mezara koyup yeni başkan için planlar yapmışlar.

    A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel detayları paylaştı.

    BÖCEK'İN VEFAT ETMESİ DURUMUNUN SONRASI İÇİN PLAN YAPTILAR


    Muhittin Böcek'in hastanede vefat etmesi durumunda onun yerine CHP içinde Böcek'in yerine kimin geçeceğinin hesapları yapıldığını söyleyen Yiğitel, Böcek'in tepkilerini bu duruma bağladı.

    SEYİT TORUN BELEDİYE BAŞKANI OLACAKTI


    Genel merkezdeki bir takım yöneticilerin bu durumda payı olduğunu söyleyen Yiğitel, Seyit Torun ismi üzerinden gidildiğini ve Böcek vefat etmesi durumunda Torun'un Antalya'nın yeni başkanı olmasının planlandığını söyledi.

    O İSMİ GÖREVDEN ALDI


    Böcek'in hastanede olduğu sürede bir genel sekreter yardımcısı atandığını ifade eden Yiğitel, Böcek'in göreve döndüğü ilk gün bu ismi görevden aldığını belirtti.
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