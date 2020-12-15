BÖCEK'İN VEFAT ETMESİ DURUMUNUN SONRASI İÇİN PLAN YAPTILAR



Muhittin Böcek'in hastanede vefat etmesi durumunda onun yerine CHP içinde Böcek'in yerine kimin geçeceğinin hesapları yapıldığını söyleyen Yiğitel, Böcek'in tepkilerini bu duruma bağladı.