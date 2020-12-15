Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek koronavirüsle mücadele ederken CHP çoktan mezara koyup yeni başkan için planlar yapmışlar.
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel detayları paylaştı.
BÖCEK'İN VEFAT ETMESİ DURUMUNUN SONRASI İÇİN PLAN YAPTILAR
Muhittin Böcek'in hastanede vefat etmesi durumunda onun yerine CHP içinde Böcek'in yerine kimin geçeceğinin hesapları yapıldığını söyleyen Yiğitel, Böcek'in tepkilerini bu duruma bağladı.
SEYİT TORUN BELEDİYE BAŞKANI OLACAKTI
Genel merkezdeki bir takım yöneticilerin bu durumda payı olduğunu söyleyen Yiğitel, Seyit Torun ismi üzerinden gidildiğini ve Böcek vefat etmesi durumunda Torun'un Antalya'nın yeni başkanı olmasının planlandığını söyledi.