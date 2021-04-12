Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aziz kardeşim Dibeybe, sayın bakanlar ve kıymetli basın mensupları sizleri tüm kalbi duygularımla selamlıyorum. Kendilerine tekrar Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Ramazan-ı Şerif'te gerçekleşen bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Görüşmemizde dayanışmamızı ve iş birliğimizi daha da ileriye taşıma arzumuzu teyit ettik. İki dost kardeş ve akraba millet olarak bekalarımız ve ay yıldızlarımız için yüzyıllardır kader birliği yaptık. Ortak tarihimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ediyoruz. Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir. Türkiye, tüm Libya'yı muhabbetle kucaklamaktadır. Milli Birlik Hükümeti'ne her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Milli Mutabakat Hükümeti'nin uluslararası topluma yaptığı çağrıya sadece Türkiye'den destek gelmiştir. Darbeci Hafter'i silahlandırmaya devam ettiler. Darbecilerin işledikleri savaş suçları tek tek ortaya çıktı.

DARBECİLERİN YANINDA SAF TUTANLAR KATLİAMLARA ORTAK OLDU

Bulunan toplu mezarlar işgal döneminin kanıtıdır. Darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuştur.

Libya'ya verdiğimiz destek yeni katliamları önledi, ateşkesin önünü açmıştır. Tüm bu çabalar sonucunda Milli Birlik Hükümeti kuruldu. Önceliğimiz, Milli Birlik Hükümeti'nin yetkisinin ülke genelide satı edebilmesidir. Uluslararası toplumu tüm bu alanlarda ilerleme sağlaması, seçimleri öngörülen tarihte yapılması için Libya'ya destek vermelerini bekliyorum.

Akdeniz'i daime bir refah alanı olarak gördük. Libya ile imzaladığımız anlaşma, iki ülkenin Akdeniz'deki menfaatlerini koruma altına almıştır. Bugün bu husustaki kararlılığımızı teyit ettik.

İkili ticaret ve ekonomik ilişkileri güçlendirecek somut ilişkiler üzerinde durduk. Artık Libyalı kardeşlerimizin refahına odaklanmalıyız.

150 BİN DOZ AŞI GÖNDERİLECEK

Enerji, sağlık, finans, yerel yönetimler, eğitim ve kültür alanında iş birliğimizi daha da ilerleteceğiz. Koronavirüsün yaygın olarak devam etttiği şu süreçte; yarın 150 bin doz aşıyı kendilerine teslim edeceğiz. Bingazi'deki konsolosluğumuzu şartlar olgunlaştığında yeniden faal hale getireceğiz.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin açıklamlarından satırbaşları:

Öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti'ne, liderliğine, Türk halkına Ramazan-ı Şerif dolayısıyla en içten tebriklerimi iletirim. Bugünkü toplantımız çok önemliydi. Önemli bir stratejik iş birliği toplantısı oldu. Bizler tüm komşu ve dost ülkelerle gerçek anlamda stratejik ilişkiyi tesis etme arzusu içerisindeyiz. Özellikle de Türkiye ile stratejik ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz.

Libya'nın egemenliğine saygı, ülkelerle yaptığımız ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Türkiye'nin Libya'nın seçimlerini belirlenen tarihte yapılması konusundaki desteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Yine Türkiye'nin Libya'da kalıcı bir ateşkese yönelik desteğinden dolayı müteşekkiriz. İstikrarımızı temin etmek istiyoruz. Bizler her türlü terör örgütüyle mücadelemizi sürdürecek, yasa dışı göçle mücadele konusunda da önemli adımlar atacağız.

İMZALANAN 5 ANLAŞMANIN DETAYLARI

Başkan Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, "Libya'da Elektrik Santrali Yapımına İlişkin Protokol", "Libya'da 3 adet Elektrik Santrali İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı", "Trablus Havalimanı Yeni Uluslararası Terminal İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Trablus'ta Yeni Bir Alışveriş Merkezi İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Libya'nın İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Ammar Muhammed El-Lafi tarafından imzalandı.

Törende ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Abdülhamid Dibeybe, iki ülke arasındaki "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı Ortak Bildirisini" imzaladı.