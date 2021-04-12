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    • 12.04.2021 20:14
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    Son dakika: ile arasındaki uçuşlar 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırıldı

    Başbakan Yardımcısı Golikova, ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararı alındığını açıkladı. Golikova, "Ayrıca Türkiye’de bulunan Rus vatandaşlarının Rusya’ya dönüşü ve ’nin inşasında yer alanların ulaşımı için uçuşlar korunacak" dedi.

    Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar sınırlandırıldı

    Başbakan Yardımcısı Golikova, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, ile Rusya arasındaki hava yolu taşımacılığına dair açıklamalarda bulundu.

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    (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemler alınacağını ifade eden Golikova, "Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırmasına karar verildi." dedi.

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    ile arasında haftada iki uçuş gerçekleştirilebileceğini kaydeden Golikova, "Ayrıca Türkiye'de bulunan Rus vatandaşlarının Rusya'ya dönüşü ve 'nin inşasında yer alanların ulaşımı için uçuşlar korunacak." diye konuştu.

    Süreci yakından takip etmeyi devam ettireceklerini belirten Golikova, salgınla ilgili gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesi halinde uçuşların tekrar normale döneceğini söyledi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırıldı