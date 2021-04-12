12 Nisan korona tablosundaki son durum ve vaka sayıları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda da özellikle son günlerde vaka sayılarının artışa geçmesiyle koronavirüs vaka sayıları sıkça araştırılmaya başlandı. Dün Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 548 oldu. Peki, 12 Nisan korona tablosu 2021 açıklandı mı? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte son gelişmeler takvim.com.tr'de!

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Koronavirüs vaka sayısı henüz açıklanmadı. Günün vaka ve vefat sayıları ilerleyen dakikalarda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

İşte son gelişmeler;