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    • 12.04.2021 19:26
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    12 Nisan 2021: kaç oldu? Dünyada ve Türkiye'de vakalarda son durum...

    Koronavirüs vaka sayılarının 50 binin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamaya odaklanıyor. Dün yapılan son açıklamaya göre, Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti. Toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11 oldu. Peki, 12 Nisan 2021 açıklandı mı? kaç oldu? İşte dünyada ve Türkiye'de vakalarda son durum...

    Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

    12 Nisan korona tablosundaki son durum ve vaka sayıları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda da özellikle son günlerde vaka sayılarının artışa geçmesiyle koronavirüs vaka sayıları sıkça araştırılmaya başlandı. Dün Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 548 oldu. Peki, 12 Nisan korona tablosu 2021 açıklandı mı? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte son gelişmeler takvim.com.tr'de!

    KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

    Koronavirüs vaka sayısı henüz açıklanmadı. Günün vaka ve vefat sayıları ilerleyen dakikalarda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    İşte son gelişmeler;

    11 NİSAN KORONA TABLOSU

    Dün Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti.

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 548 oldu.

    Son 24 saatte 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.

    Toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11, vefat sayısı 33 bin 939, ağır hasta sayısı 2 bin 824 oldu.

    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

        "142 ÜLKEDEN 100 BİNİ AŞKIN VATANDAŞIMIZI TÜRKİYE'YE GETİRDİK"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti.

        UID Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olarak gören muhterislere aldırmadan tedbire sarılıp, takdire teslim olarak salgınla mücadelemize devam edeceğiz. Koronavirüs de dünya sisteminde kırılmalara sebep olacak, birçok alanda yeni bir dönemin kapılarını da aralayacaktır. Anavatanınız Türkiye, bu yeni sürece en hazırlıklı giren ülkelerden biridir. Dünya ekonomilerinin ciddi daralmalar yaşadığı böyle bir dönem içinde 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranı bunun en önemli işaretidir. Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Ümidimiz ve beklentimiz odur ki Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır."

        Erdoğan, "(Koronavirüs salgını) Krizin başından bu yana 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik." dedi.

        YURT GENELİNDE KOVİD-19 TEDBİRLERİ

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde 10 mahallede, Kovid-19 nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, vaka sayısının artması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi.

        Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Tokul köyünde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Aslanapa Kaymakamlığından yapılan açıklamada, köyde pozitif vakaların artış eğiliminde olduğu bildirildi.

        Eskişehir'de bazı derneklere ait binalarda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 144 kişiye 644 bin 358 lira ceza kesildi.

        Çanakkale'nin Biga ilçesindeki iki köy, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kovid-19 vakalarına rastlanan Kalafat ve Gürçeşme köylerinde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

        DSÖ'DEN "KOVİD-19 SALGINININ SONA ERMESİ İÇİN ÇOK UZUN BİR YOL VAR" UYARISI

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının sonlanması için "çok uzun bir yol" olduğu uyarısında bulunarak, "Ancak iyimser olmak için birçok nedenimiz var. Yılın ilk iki ayında vaka ve ölü sayılarındaki düşüş, bu virüs ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor." dedi.

        Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

        Fiziksel mesafe, maske, el hijyeni, havalandırma, test, temas takibi, izolasyon ve karantina gibi önlemlerin Kovid-19'a karşı "işe yaramaya devam ettiğini" vurgulayan Ghebreyesus, "Ancak halk sağlığı önlemlerinde ve bunların uygulanmasındaki kafa karışıklığı, kayıtsızlık ve tutarsızlık, bulaşmaya neden oluyor ve hayatlara mal oluyor." ifadesini kullandı.

        Ghebreyesus, dünya genelinde pek çok ülkede, kanıtlanmış halk sağlığı önlemleri ve güçlü sistemlerle virüsün kontrol altına alınabileceğinin görüldüğünün altını çizdi.

            "KOVİD-19 GRİP DEĞİL, GENÇ İNSANLAR ÖLDÜ"

            DSÖ'nün "sonu olmayan kapanmalara" karşı olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Biz de toplumların ve ekonomilerin yeniden açıldığını ve seyahat ve ticaretin yeniden başladığını görmek istiyoruz. Ancak şu anda birçok ülkede yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor ve insanlar ölüyor. Bu tamamen önlenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

            Ghebreyesus, Kovid-19'un grip olmadığını bir kez daha tekrarlayarak şunları kaydetti:

            "Genç, sağlıklı insanlar öldü. Hayatta kalanlar için ise bu enfeksiyonun uzun vadeli sonuçlarını tam olarak kestiremiyoruz. Bu salgının sona ermesi için çok uzun bir yol var. Ancak iyimser olmak için birçok nedenimiz var. Yılın ilk iki ayında vaka ve ölü sayılarındaki düşüş, bu virüs ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor."
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            Haberler Güncel 12 Nisan korona tablosu 2021: Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Dünyada ve Türkiye'de vakalarda son durum...