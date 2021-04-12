



BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILAYACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi resmi törenle karşılayacak. Erdoğan ve Dibeybe, baş başa görüşecek, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oturumuna katılacak. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Dibeybe onuruna akşam yemeği verecek.



ORTAK KONULAR ELE ALINACAK

Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, temaslar kapsamında, enerji ve sağlık gibi hizmet sektöründe çeşitli ortak konuların görüşüleceğini kaydetti.

Türk şirketlerin Libya'daki kriz nedeniyle durdurulan faaliyetlerine devam etmelerinin de ele alınacağını aktardı.

Ziyarette iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliği konularının da ele alınması bekleniyor.

TRABLUS BÜYÜKELÇİSİ KENAN YILMAZ'I KABUL ETTİ

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'ı başkent Trablus'ta kabul etti.

Menfi, görüşmede, Libya-Türkiye ilişkilerinin derinliğine ve iki ülke arasındaki yakın dostluk ve iş birliğine vurgu yaptı.