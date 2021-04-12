İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

IRAK VE SURİYE'DE TERÖRİSTLİK YAPTILAR

Örgüt mensuplarının, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldığı ve son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 50'YE YÜKSELDİ

Böylelikle, bu yıl içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 50'ye yükseldi.

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