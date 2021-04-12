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    • 12.04.2021 18:43
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    Son dakika... duyurdu: 5 'lı terörist teslim oldu

    Son dakika haberi... , yürütülen ikna çalışmaları sonucu / terör örgütünden kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Bu yıl içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 50'ye yükseldi.

    5 PKK'lı terörist teslim oldu!

    'ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü 'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

    IRAK VE SURİYE'DE TERÖRİSTLİK YAPTILAR
    Örgüt mensuplarının, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldığı ve son olarak ve 'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 50'YE YÜKSELDİ
    Böylelikle, bu yıl içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 50'ye yükseldi.

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    Haberler Güncel Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 PKK'lı terörist teslim oldu