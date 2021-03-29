"SAYIN YAVAŞ, BORÇLANMA YOLUNA GİTMEYECEKLERİNİ, ÖZ KAYNAKLARLA ÇOK HİZMET ÜRETECEKLERİNİ BEYAN ETMİŞLERDİR"

Ebubekir Kipel, şunları söyledi:

"Kural olarak belediyelerin giderlerinin kendi gelirleri ile karşılanması esastır. Borçlanma suretiyle giderlerin karşılanması usulü her borcun bir şekilde faiziyle birlikte ödenecek olması ve bunun bütçe kalemlerinde yaratacağı olumsuzluklar nedeniyle çok sık başvurulan bir usul değildir."

"Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Mansur Yavaş ve CHP yetkilileri borçlanma yoluna gitmeyeceklerini, yolsuzluk ve israfı önleyerek oluşturacakları kaynaklarla daha önce yapılmayacak kadar çok hizmet üreteceklerini beyan etmişlerdir. Keza önceki dönem belediye yönetimlerini ise borçlanma ve buna bağlı faiz yükü sebebiyle belediye kaynaklarını çarçur etmekle suçlamışlardır."

"3 MİLYAR 45 MİLYON TL.."

"Mansur Yavaş ve CHP yönetimi iktidara geldikleri andan itibaren ek kaynak yaratma yerine borçlanma suretiyle kaynak bulmayı tercih etmişlerdir. Mansur Yavaş ve ekibinin bugüne kadar Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden aldığı borçlanma yetkisi miktarları aşağıdaki gibidir:

- 2019 ve 2020 yıllarında verilen borç yetkisi toplamı 1 milyar 815 milyon TL,

- 2021 bütçe kararnamesinde izin verilen rakam 1 milyar 230 milyon TL,

- Toplamda ise 3 milyar 45 milyon TL olmuştur."