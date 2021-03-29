Mansur Yavaş'ın; 31 Mart 2019'da Ankara'ya belediye başkanı oldu. Yavaş, meclis toplantılarında "Ankara'ya hizmet edeceğim" diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden borçlanma talep etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın; 3 milyar 45 milyon TL borçlanma yetkisi aldığını öğrenildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'nda… AK Parti ve MHP'li üyeler her seferinde "Belediye hizmetleri aksamasın" diyerek Mansur Yavaş'ın borçlanma talebine onay verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 yıl içinde toplam 3 milyar 45 milyon lira borçlandı. Ancak paraların nereye harcandığı belli değil.
3 MİLYAR 45 MİLYON TL'Yİ NEREYE HARCADIN?
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sayın Mansur Yavaş'a borçlanma yetkisi verdik, hizmet alamadık" derken, AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve ABB Meclis Üyesi Osman Karaaslan, "Bu paralar nereye gitti?" diye sordu.