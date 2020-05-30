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    'li İmamoğlu bu kez de Üsküdar Bülbüldere Tüneli projesini sahiplendi! Önce durdurdu sonra "ben başlattım" dedi

    Üsküdar'da aşırı yağışlar sonucu oluşan su baskınlarını gidermesi hedeflenen "Çavuşdere-Bülbüldere Tünelleri"nin kazı çalışmaları 6 Mart 2019'da başladı. O zamanlar 1 yıl içerisinde bitirilmesi planlanan projeyi, 'li Başkanı olunca durdurdu. İmamoğlu, kendi durdurduğu projeyi bugün yeniden "Çeyrek asırdan fazladır çözülmeyen sorunu çözüyoruz" sözleriyle kendisi başlatmış gibi sahiplendi. Takvim.com.tr'nin özel haberi.

    Önce durdurdu sonra ben başlattım dedi!

    İstanbul Üsküdar'da, aşırı yağışlar sonucu oluşan su baskınlarını gidermesi hedeflenen "Çavuşdere-Bülbüldere Tünelleri"nin kazı çalışmaları geçtiğimiz yıl 6 Mart'ta başladı. Başkanı , başkan olduğu günden beri birçok kez yaptığı gibi bu projeyi de durdurma kararı aldı.



    DURDURDUĞU PROJEYİ "ASIRLIK SORUNU ÇÖZÜYORUM" SÖZLERİYLE SAHİPLENDİ!
    İmamoğlu, kendi durdurmuş olduğu projeyi akılalmaz bir şekilde sanki kendisi başlatıyormuş gibi sahiplendi.



    İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu süreçte İstanbul'un birçok ilçesinde ciddi altyapı yatırımları yaparak çeyrek asırdan fazladır çözülmemiş sorunları kökünden çözüyoruz. Bugün yapımına başladığımız Bülbülderesi Yağmur Suyu Tüneli bittiğinde, Üsküdar'daki yağmur sonrası su baskınları son bulacak." ifadelerini kullandı.



    TÖRENLE BAŞLANMIŞTI
    İmamoğlu'nun sahiplendiği projeye, 6 Mart 2019'da kazı çalışmasının başlaması dolayısıyla Salacak'ta tören düzenlenerek başlanmıştı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da "1994 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde başlayan sınırsız hizmet anlayışı ve vatandaş memnuniyeti ile gönül belediyeciliğini bizler her noktada uygulama gayreti içindeyiz." demişti.

    Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen ise projeyle Üsküdar sahilinde aşırı yağışlar neticesinde yaşanan olumsuzlukların son bulacağını söylemiş, "100 bine yakın nüfuslu bölgede, vatandaşlarımızı hiç rahatsız etmeden yer altından bu dereleri alıyoruz. Çavuşdere ve Bülbülderesi'ni tünellerle, Üsküdar Meydanı'nda o hoş olmayan görüntüleri bir daha görmemek üzere yer altından sahille buluşturuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    TAKVİM.COM.TR/ÖZEL

    Haberler Güncel CHP'li İmamoğlu bu kez de Üsküdar Bülbüldere Yağmur Suyu Tüneli projesini sahiplendi! Önce durdurdu sonra "ben başlattım" dedi
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