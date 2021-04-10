Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Muğla ve Balıkesir illerinde 7 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Muğla, İstanbul ve Balıkesir'deki 7 bölge, cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.
MUĞLA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi Göl Mahallesi kıyı kesimi, Gündoğan, Türkbükü, Eskiçeşme, Bitez, Ortakent, Karakaya, Dereköy ve Geriş mahalleleri kıyısında bulunan alan, adalar ve çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda "kesin korunacak hassas alan" olarak tescili yapıldı ve ilanına karar verildi.
İSTANBUL
İstanbul'un Adalar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tavşan (Balıkçı) Adası, Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü yeniden değerlendirilerek "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.