Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.04.2021 11:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.04.2021 11:34
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Muğla ve Balıkesir illerinde 7 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Muğla Bodrum, İstanbul Tavşan (Balıkçı) Adası ve Balıkesir'in Marmara Adası Sarımsaklı ilçesindeki alanlar kesin korunacak hasssas alan ilan edildi.

    AA
    3 ilde korunacak alanlar ilan edildi! İstanbul da var

    Muğla, İstanbul ve Balıkesir'deki 7 bölge, cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

    MUĞLA
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi Göl Mahallesi kıyı kesimi, Gündoğan, Türkbükü, Eskiçeşme, Bitez, Ortakent, Karakaya, Dereköy ve Geriş mahalleleri kıyısında bulunan alan, adalar ve çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda "kesin korunacak hassas alan" olarak tescili yapıldı ve ilanına karar verildi.

    İSTANBUL
    İstanbul'un Adalar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tavşan (Balıkçı) Adası, Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü yeniden değerlendirilerek "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.

        BALIKESİR
        Balıkesir'in Marmara ilçesi Marmara Adası Saraylar Mevki 3 numaralı ve Marmara Adası/Marmara Adası Mevki 13 numaralı ile Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Mevki 62 numaralı Doğal Sit Alanının Koruma Statüleri de yeniden değerlendirilerek "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Muğla ve Balıkesir illerinde 7 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi