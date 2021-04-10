Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Muğla ve Balıkesir illerinde 7 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

MUĞLA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi Göl Mahallesi kıyı kesimi, Gündoğan, Türkbükü, Eskiçeşme, Bitez, Ortakent, Karakaya, Dereköy ve Geriş mahalleleri kıyısında bulunan alan, adalar ve çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda "kesin korunacak hassas alan" olarak tescili yapıldı ve ilanına karar verildi.