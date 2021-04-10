Kabine toplantısı ne zaman? 12 Nisan yeni yasaklar gelecek mi? Ramazan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Pazartesi günleri yapılan kabine toplantısı için gözler 12 Nisan tarihine çevrildi. 12 Nisan yeni yasaklar gelecek mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Ramazan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine toplantısı sonrası alınacak kararlarla yeni yasakların duyurulması bekleniyor. İşte kabine toplantısı hakkında son bilgiler...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplantı için henüz resmi bir tarih verilmedi. Ancak kabine toplantılarının Pazartesi günü yapıldığı düşünülürse, 12 Nisan Pazartesi günü kabine toplantısı yapılması bekleniyor.
RAMAZAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
İşte ramazan ayında uygulanacak koronavirüs yasakları...
- 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
- Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.
- Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.