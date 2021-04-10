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    • 10.04.2021 20:30
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    nerede hangi ülkede? Operasyon sonrası ?

    ve grubuna yönelik yapılan operasyon sonrası ? hangi ülkede? İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddia edilen Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyon başlatılmıştı. Sedat Peker'in yakalanması için INTERPOL ile ortak çalışma başlatıldığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Sedat Peker nerede hangi ülkede? Operasyon sonrası Sedat Peker tutuklandı mı?

    Sedat Peker tutuklandı mı? Sedat Peker nerede hangi ülkede? Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyonun detayları belli oldu. Emniyetin titiz çalışmasıyla operasyon için harekete geçildi. Peker'in yakalanması için de Interpol üzerinden takip yapıldığı öğrenildi. Peki Sedat Peker nerede hangi ülkede?

    SEDAT PEKER TUTUKLANDI MI?

    Sedat Peker ve liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi ekipleri teknik takiple bağlantılı kişileri belirledi. Peker'le bağlantılı şüphelilerin İstanbul, Ankara, Hatay, Trabzon ve Kocaeli'nde adresleri tespit edildi.

    Emniyetin titiz çalışmasıyla operasyon için harekete geçildi. Peker'in yakalanması için de İnterpol üzerinden takip yapıldığı öğrenildi. Peker'in yılbaşında Karadağ'dan Makedonya'ya geçtiği, bu ülkede gizlenmek için sahte kimlik, pasaport edinmeye çalıştığı kaydedildi. Bu aşamadan sonra Peker'le bağlantıları belirlenen isimlere yönelik gözaltı kararları çıkartılarak operasyon başlatıldı.

        Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan soruşturma yürütülüyor. 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonda şu ana kadar 52 kişi gözaltına alındı.

        SEDAT PEKER NEREDE?

        Peker'in avukatının eşliğinde gerçekleşen arama çalışmalarında adresinde bulunamayan ve yaklaşık 1,5 yıl önce eğitimi ve geleceği için yurt dışında yaşamaya karar verdiğini açıklayarak Karadağ'a gittiği bilinen Peker'in buradan Kuzey Makedonya'ya geçtiği, Kuzey Makedonya polisince 18 Ocak 2021'de sınır dışı edilmesi üzerine sığındığı Kosava'da Ademovski ismiyle sahte pasaportla tekrar Kuzey Makedonya'ya giriş yapıp kalmaya devam ettiği ancak bu durumu da tespit eden Kuzey Makedonya polisinin Peker ve adamlarına ikinci operasyonu düzenlediği ve Peker'in bu kez Karadağ'a kaçtığı ulusal ve uluslararası medyada yer almıştı.

        Bu bilgiler üzerine Kosova polisiyle irtibata geçen İstanbul polisinin Peker'i İstanbul'a getirme ve firari 10 adamını yakalama çalışmalarını devam ettiriyor.
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        Haberler Güncel Sedat Peker nerede hangi ülkede? Operasyon sonrası Sedat Peker tutuklandı mı?