Şehit annesi, oğlu ve 15 askerin katili teröristlerin başındaki ismin öldürülmesi sonrası: Gururluyuz, kökleri kazınsın

Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlardan kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi.
Terörist Şişman'ın, 5 Eylül 2015'te Hakkari Yüksekova Bostancık mevkisinde askeri konvoya saldırı sonucu aralarında Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun da yer aldığı 16 askerin şehit edilmesi ile 6 askerin yaralanması eylemlerini planladığı ve eyleme katıldığı belirlendi.
"BİR YANDAN SEVİNÇ BİR YANDAN DA OĞLUMUN ACISINI TEKRAR YAŞIYORUM"
Şehidin Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan annesi Sultan Aydın, teröristin operasyonla etkisiz hale getirilmesiyle ilgili, "Şu an o kadar heyecanlıyım ki bir yandan sevinç bir yandan da oğlumun acısını tekrar yaşıyorum. Allah devletimize zeval, ziyan vermesin. Tabii ki gururluyuz, kökleri kazınsın. Bir değil binlerce annenin yüreği yandı, binlerce evlatlarımız babasız büyüyor." dedi.
"İÇİM KIPIR KIPIR, AYAKTA DURMAYA DİRENİYORUM"
Yüreğinin operasyona katılan güvenlik güçleriyle birlikte attığını anlatan Aydın, şu değerlendirmede bulundu: