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    • 09.04.2021 23:31
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    Şehit annesi, oğlu ve 15 askerin katili teröristlerin başındaki ismin öldürülmesi sonrası: Gururluyuz, kökleri kazınsın

    'de 5 Eylül 2015'te aralarında Uzman Çavuş 'nun bulunduğu 16 askerin şehit olduğu terör saldırısına planlayarak katılan teröristin etkisiz hale getirilmesi, şehit Köseoğlu'nun annesinin yüreğine su serpti.

    AA
    Şehit annesi: İçim kıpır kıpır, ayakta durmaya direniyorum

    Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlardan kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi.

    Terörist Şişman'ın, 5 Eylül 2015'te Hakkari Yüksekova Bostancık mevkisinde askeri konvoya saldırı sonucu aralarında Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun da yer aldığı 16 askerin şehit edilmesi ile 6 askerin yaralanması eylemlerini planladığı ve eyleme katıldığı belirlendi.

    "BİR YANDAN SEVİNÇ BİR YANDAN DA OĞLUMUN ACISINI TEKRAR YAŞIYORUM"

    Şehidin Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan annesi Sultan Aydın, teröristin operasyonla etkisiz hale getirilmesiyle ilgili, "Şu an o kadar heyecanlıyım ki bir yandan sevinç bir yandan da oğlumun acısını tekrar yaşıyorum. Allah devletimize zeval, ziyan vermesin. Tabii ki gururluyuz, kökleri kazınsın. Bir değil binlerce annenin yüreği yandı, binlerce evlatlarımız babasız büyüyor." dedi.

    "İÇİM KIPIR KIPIR, AYAKTA DURMAYA DİRENİYORUM"

    Yüreğinin operasyona katılan güvenlik güçleriyle birlikte attığını anlatan Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

        "İçim kıpır kıpır, ayakta durmaya direniyorum. Mutluluk gözyaşları olur bu inşallah. Bundan sonra da inşallah şehit haberi gelmez, başka annelerin de yüreği yanmaz. Dimdik ayaktayız, bizi hiçbir terör örgütü yıkmadı, yıkamaz ve yıkılmayız. Bir can verirsek binlerce can arkamızdan destektir. Bu vatana binlerce evlat gönderebiliriz. Şehit annesi, oğlunu hiçbir zaman unutmaz, unutulacak bir evlat değil. Tuğrul, küçüklüğünden beri gurur verici bir evlattı. Oğlumun 7 yedi yaşında kızı, bana hesap soruyor; 'Babaanne neden babamı uzman yaptınız diyor, keşke babam petrolde çalışsaydı markette çalışsaydı başımda dursaydı' diyor. Bu evlatların, bu dünyada da öbür dünyada da hesabını verecekler."

        "HAK YERİNİ BULMUŞTUR"

        Köseoğlu'nun babası İsmail Köseoğlu, "Hak yerini bulmuştur. Fakat bununla da bitmiyor. Yine de devletimize, güvenlik güçlerimize Allah kolaylık versin. Ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

        Konya Ereğlili Topçu Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu, 2015 yılında Dağlıca'da askeri konvoya düzenlenen hain saldırıda şehit olmuştu. Eren10 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca sürdürülen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 10 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi. Fırat Şişman'ın, Eylül 2015 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya saldırı sonucu 16 askerin şehit edilmesi, 6 askerin de yaralanması eylemlerini planladığı ve bizzat katıldığı belirtildi.

        Şehit Topçu Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun babası İsmail Köseoğlu, "Hak yerini bulmuştur. Fakat bununla da bitmiyor. Yine de devletimize, güvenlik güçlerimize Allah kolaylık versin. Ayaklarına taş değdirmesin. Biz şehitlerimizi unutmuyoruz. Her hafta hatim okuyarak onlara sevaplarını gönderiyoruz. İnşallah onlarda bize şefaatçi olurlar. Tuğrul aramızdan ayrılalı bizim için değişen bir şey olmadı. Bizim yine kalbimizde, biz onu unutmadık" dedi.

        Ereğli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan ise "Şehitlerimizin acısını biz hiçbir zaman unutmayız. Her zaman içimizde taşıyoruz. Ama böyle haberler de bizi bir nebze de olsa teselli ediyor. Acısı bitmiyor ama teselli ediyor. Devletimizin yapmış olduğu bu operasyondan dolayı sevinçliyiz. Vatan sağ olsun. Devlet sağ olsun" dedi.

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        Haberler Güncel Şehit annesi, oğlu ve 15 askerin katili teröristlerin başındaki ismin öldürülmesi sonrası: Gururluyuz, kökleri kazınsın