LGBT'lilerin sapkınlık rehberi ortaya çıktı! İşte finansörler

Türkiye'de eşcinselliği "cinsel yönelim" adı altında meşrulaştırmaya çalışan, bu konuda uluslararası düzeyde gerçekleştirilen lobi faaliyetlerini Türkiye'de uygulayan, saha çalışması yapan, yürüyüş ve paneller düzenleyen LGBTİ derneklerinin para kaynakları deşifre oldu. Söz konusu derneklerin fon kaynakları, "Kaos Gey ve Lezbiyen (KAOS GL) Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği"nin hazırladığı, "Türkiye'deki LGBTİ+ Örgütleri İçin Fon Rehberi" başlıklı çalışmada yer aldı. "Sivil Düşün AB Programı" kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanan fon rehberinin, LGBTİ hareketinin güçlenmesi ve çeşitlenmesine katkıda bulunmak için hazırlandığı kaydedildi.
14 ÜLKEDEN 59 STK
Yeni Şafak'ın haberine göre, söz konusu fon rehberde, Türkiye'de faaliyet yürüten LGBTİ+ örgütlerine, dünyada ve Türkiye'de LGBTİ alanına fon veren ve destekleyen kaynaklar hakkında bilgi verildi. Buna göre, "LGBTİ+, toplumsal cinsiyet, cinsel haklar, cinsiyet eşitliği, LGBT işçilerin konumu ve lezbiyen, eşcinsel, biseksüel, transeksüel ve queer hakları" gibi alanlardaki projeler için hibe alınabilecek 14 ülkedeki 59 sivil toplum kuruluşu yer aldı. Bu STK'ların 22'si ABD, 12'si Hollanda, 8'i İngiltere, 3'ü Almanya, 2'si Fransa, 2'si Güney Afrika Cumhuriyeti, 2'si İsveç, 2'si İsviçre merkezli olduğu görüldü. Yine Belçika, Danimarka, İrlanda, Kanada, Mısır ve Norveç'de birer STK bulunuyor.
10 ELÇİLİK FON KAYNAĞI
Yabancı temsilciliklerden de fon alınabileceği belirtilen rehberde, Türkiye'de bulunan 10 büyükelçilik/konsolosluk fonuna da yer verildi. Buna göre, ABD, Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, Kanada, Norveç, İngiltere ve İsviçre büyükelçilikleri ile İsveç İstanbul Başkonsolosluğu da rehberde sayıldı. Söz konusu diplomatik temsilciliklere, toplumsal cinsiyet, kadın hakları, cinsiyet eşitliği, cinsel haklar, ayrımcılıkla mücadele, cinsiyet temelli şiddetle mücadele ve LGBTİ hakların alanındaki projeler için başvurulabileceği kaydedildi.