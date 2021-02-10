LGBT'lilerin sapkınlık rehberi ortaya çıktı! İşte finansörler





AB VE BM LİSTEDE

Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler fon sağlayacak uluslararası kuruluşlar olarak gösterildi. Rehberde, AB'den, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), AB Programları, Avrupa Gençlik Vakfı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu gibi oluşumlar üzerinde hibe ve proje desteği elde edilebileceği belirtiliyor. Yine "ayrımcılıkla mücadele, homofobi ve ırkçılık karşıtı mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet ana akımlaşması ve kişisel verilerin korunması" gibi alanlardaki projelere için Avrupa Komisyonu'na başvurulabileceği kaydediliyor.



TÜRKİYE'DE CHP'Lİ BELEDİYELER BAŞROLDE

Rehberde, fon alınabilecek kurumlar arasında CHP'li 3 belediye de gösterildi. Bu belediyeler Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli Belediyesi olarak sıralandı. Rehberde, özellikle Beşiktaş ve Kadıköy belediyelerinin toplumsal cinsiyet ve LGBTİ+ hakları alanında ayni yardım ile hukuki ve psikolojik destek sağladığı belirtiliyor. Şişli Belediyesi'nin ise LGBTİ+ Onur Haftası hususunda ayni katkı sunduğu ve ayrıca LGBT'lere yönelik jinekolojik muayene ile anonim HIV testi uygulaması hizmetleri verdiği kaydediliyor.