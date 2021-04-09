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    • 09.04.2021 17:49
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    Siirt Valiliği duyurdu: Terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda 1 askerimiz şehit oldu

    Son dakika haberi... Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda bir askerimiz şehit düştü. Valilikten yapılan açıklamada teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü bildirildi.

    Şehidimiz var!

    Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir askerimiz şehit oldu.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu" düzenlendi.

    Terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta, İl Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş ağır yaralandı.

    Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit oldu.

    Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

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