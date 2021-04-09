Hafta sonu yasak olan iller hangileri? 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!

10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hafta sonu yasak olan iller vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok ilde hafta sonu yasak uygulaması bulunuyor. İstisna kapsamı dışında bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasak olacak. Sokağa çıkanlara ise para cezası verilecek. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller!
HAFTA SONU YASAK OLAN İLLER HANGİLERİ?
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Buna göre, 10-11 Nisan'da sokağa çıkma yasağı kırmızı illerde uygulanacak.
Çok yüksek risk (Kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde olacak.
PAZAR GÜNÜ YASAK OLAN İLLER!
Yüksek risk gurubunda yer alan 12 ilde (Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa ve Tunceli) hafta sonu sokağa çıkma yasağı sadece pazar günü geçerli olacak.
Bu illerde sokağa çıkma yasağı 21.00'de başlayacak. Kısıtlamalar pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek.