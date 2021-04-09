Hafta sonu yasak olan iller hangileri? 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!

10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hafta sonu yasak olan iller vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok ilde hafta sonu yasak uygulaması bulunuyor. İstisna kapsamı dışında bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasak olacak. Sokağa çıkanlara ise para cezası verilecek. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller!