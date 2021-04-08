Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki sanık için ayrı ayrı hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamelerde, amca S.T. için "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 12 ila 15 yıl, hala A.Ç için de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
OLAY TARİHİNDE 13 YAŞINDAYDI
İddianamede, S.T'nin olay tarihinde 13 yaşında olduğu, amca ile halanın da aralarında bulunduğu 7 kişinin 12 Şubat'ta gözaltına alındığı hatırlatıldı.
15 Şubat'ta iki sanık dışındakilerin serbest bırakıldığı, S.T ve A.Ç'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine sorgulamalarının devam ettiği vurgulandı.